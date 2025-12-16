Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Бельгия не поддержала гарантии ЕС по изъятию российских активов - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251216/smi-865594236.html
СМИ: Бельгия не поддержала гарантии ЕС по изъятию российских активов
СМИ: Бельгия не поддержала гарантии ЕС по изъятию российских активов - 16.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: Бельгия не поддержала гарантии ЕС по изъятию российских активов
ЕС предложил Бельгии три гарантии в вопросе изъятия активов РФ для поддержки Киева, однако бельгийские чиновники считают их недостаточными для того, чтобы... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T11:01+0300
2025-12-16T11:01+0300
экономика
мировая экономика
бельгия
рф
украина
ес
euroclear
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_572feb95333779a110f3a1e443d625d6.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. ЕС предложил Бельгии три гарантии в вопросе изъятия активов РФ для поддержки Киева, однако бельгийские чиновники считают их недостаточными для того, чтобы страна пошла на такой шаг, пишет газета Politico со ссылкой на документ и источники. Как сообщает издание, постпреды стран ЕС в понедельник на заседании не смогли убедить Бельгию поддержать планы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. "Во-первых, Бельгия может получить доступ к финансированию, равному всей сумме пакета, в случае судебных исков или ответных мер со стороны Москвы. Во-вторых, она может рассчитывать на эту систему поддержки независимо от общей суммы финансовых гарантий, предоставляемых отдельными странами ЕС. И в-третьих, деньги не будут переведены до тех пор, пока эти гарантии не будут предоставлены", - говорится в материале издания. По данным газеты, предлагается, что всем европейским странам, участвующим в данной инициативе, будет предписано одновременно расторгнуть двусторонние инвестиционные договоры с Россией, чтобы Бельгия не осталась "в стороне" и не подверглась "гневу Москвы". Однако, по словам источников издания, бельгийская делегация в понедельник на заседании постпредов стран ЕС заявила, что этих гарантий недостаточно. Бельгия продолжает настаивать на том, что ей нужны дополнительные гарантии того, что она не будет подвержена несоразмерным рискам, подчеркивает Politico. Бельгийские чиновники заявили изданию, что любые попытки игнорировать опасения страны будут бессмысленны, и средства, хранящиеся в Euroclear, просто не будут выделены. По словам одного из чиновников ЕС, переговоры еще далеки от завершения. "Вся работа сосредоточена на том, чтобы в приоритетном порядке достичь соглашения по репарациям; явной альтернативы нет", - заявил собеседник газеты. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
https://1prime.ru/20251215/vb-865555239.html
бельгия
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_40e1cdd60b1b8b6f9db45938c12b207a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бельгия, рф, украина, ес, euroclear, politico
Экономика, Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, РФ, УКРАИНА, ЕС, Euroclear, Politico
11:01 16.12.2025
 
СМИ: Бельгия не поддержала гарантии ЕС по изъятию российских активов

Politico: Бельгия не согласилась с гарантиями ЕС по изъятию российских активов

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Omar Havana
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. ЕС предложил Бельгии три гарантии в вопросе изъятия активов РФ для поддержки Киева, однако бельгийские чиновники считают их недостаточными для того, чтобы страна пошла на такой шаг, пишет газета Politico со ссылкой на документ и источники.
Как сообщает издание, постпреды стран ЕС в понедельник на заседании не смогли убедить Бельгию поддержать планы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
"Во-первых, Бельгия может получить доступ к финансированию, равному всей сумме пакета, в случае судебных исков или ответных мер со стороны Москвы. Во-вторых, она может рассчитывать на эту систему поддержки независимо от общей суммы финансовых гарантий, предоставляемых отдельными странами ЕС. И в-третьих, деньги не будут переведены до тех пор, пока эти гарантии не будут предоставлены", - говорится в материале издания.
По данным газеты, предлагается, что всем европейским странам, участвующим в данной инициативе, будет предписано одновременно расторгнуть двусторонние инвестиционные договоры с Россией, чтобы Бельгия не осталась "в стороне" и не подверглась "гневу Москвы".
Однако, по словам источников издания, бельгийская делегация в понедельник на заседании постпредов стран ЕС заявила, что этих гарантий недостаточно. Бельгия продолжает настаивать на том, что ей нужны дополнительные гарантии того, что она не будет подвержена несоразмерным рискам, подчеркивает Politico.
Бельгийские чиновники заявили изданию, что любые попытки игнорировать опасения страны будут бессмысленны, и средства, хранящиеся в Euroclear, просто не будут выделены.
По словам одного из чиновников ЕС, переговоры еще далеки от завершения.
"Вся работа сосредоточена на том, чтобы в приоритетном порядке достичь соглашения по репарациям; явной альтернативы нет", - заявил собеседник газеты.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Сумма иска ЦБ к депозитарию Euroclear составляет треть ВВП Бельгии
Вчера, 11:20
 
ЭкономикаМировая экономикаБЕЛЬГИЯРФУКРАИНАЕСEuroclearPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала