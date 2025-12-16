https://1prime.ru/20251216/smi-865594236.html

СМИ: Бельгия не поддержала гарантии ЕС по изъятию российских активов

2025-12-16T11:01+0300

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. ЕС предложил Бельгии три гарантии в вопросе изъятия активов РФ для поддержки Киева, однако бельгийские чиновники считают их недостаточными для того, чтобы страна пошла на такой шаг, пишет газета Politico со ссылкой на документ и источники. Как сообщает издание, постпреды стран ЕС в понедельник на заседании не смогли убедить Бельгию поддержать планы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. "Во-первых, Бельгия может получить доступ к финансированию, равному всей сумме пакета, в случае судебных исков или ответных мер со стороны Москвы. Во-вторых, она может рассчитывать на эту систему поддержки независимо от общей суммы финансовых гарантий, предоставляемых отдельными странами ЕС. И в-третьих, деньги не будут переведены до тех пор, пока эти гарантии не будут предоставлены", - говорится в материале издания. По данным газеты, предлагается, что всем европейским странам, участвующим в данной инициативе, будет предписано одновременно расторгнуть двусторонние инвестиционные договоры с Россией, чтобы Бельгия не осталась "в стороне" и не подверглась "гневу Москвы". Однако, по словам источников издания, бельгийская делегация в понедельник на заседании постпредов стран ЕС заявила, что этих гарантий недостаточно. Бельгия продолжает настаивать на том, что ей нужны дополнительные гарантии того, что она не будет подвержена несоразмерным рискам, подчеркивает Politico. Бельгийские чиновники заявили изданию, что любые попытки игнорировать опасения страны будут бессмысленны, и средства, хранящиеся в Euroclear, просто не будут выделены. По словам одного из чиновников ЕС, переговоры еще далеки от завершения. "Вся работа сосредоточена на том, чтобы в приоритетном порядке достичь соглашения по репарациям; явной альтернативы нет", - заявил собеседник газеты. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

