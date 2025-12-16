Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США потребовали от Украины принять предложение о гарантиях, пишет Telegraph
США потребовали от Украины принять предложение о гарантиях, пишет Telegraph
2025-12-16T12:46+0300
2025-12-16T12:47+0300
политика
мировая экономика
сша
киев
украина
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314731e32a33539e631641be49488255.jpg
мировая экономика, сша, киев, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин
Политика, Мировая экономика, США, Киев, УКРАИНА, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин
12:46 16.12.2025 (обновлено: 12:47 16.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. США сказали Киеву, что тот должен принять их "платиновое" предложение по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта, в противном случае Украина рискует остаться вообще без них, пишет газета Telegraph со ссылкой на американских чиновников.
Ранее портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что предложенные США опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом. Издание Wall Street Journal сообщало, что США пообещали Украине поддержать европейские гарантии безопасности в том случае, если это будет одобрено американским сенатом.
"США заявили Украине, что она должна принять их "платиновое" предложение по гарантиям безопасности, иначе рискует потерять их полностью", - пишет издание.
По данным Telegraph, источники в США охарактеризовали гарантии безопасности как "платиновый стандарт" и заявили, что и Украина, и Европа довольны тем, насколько далеко зашел президент США Дональд Трамп в своих предложениях. Издание отмечает, что подробности по поводу предложенных Киеву гарантий безопасности не были обнародованы.
Ранее в понедельник завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По сообщениям СМИ, стороны достигли согласия по ряду вопросов, а Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
