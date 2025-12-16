Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед предложил снизить нагрузку на суды при погашении долгов за ЖКУ - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251216/sovfed-865588301.html
Совфед предложил снизить нагрузку на суды при погашении долгов за ЖКУ
Совфед предложил снизить нагрузку на суды при погашении долгов за ЖКУ - 16.12.2025, ПРАЙМ
Совфед предложил снизить нагрузку на суды при погашении долгов за ЖКУ
Сенаторы направили в кабмин РФ законопроект, который снижает финансовую нагрузку на граждан и суды при погашении задолженности за жилищно-коммунальные услуги... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T07:12+0300
2025-12-16T07:12+0300
экономика
финансы
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865588301.jpg?1765858327
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Сенаторы направили в кабмин РФ законопроект, который снижает финансовую нагрузку на граждан и суды при погашении задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). "Значительный размер дебиторской задолженности за ЖКУ является одной из острых проблем жилищно-коммунального хозяйства и фактором, сдерживающим привлечение инвестиций в отрасль. Оперативному взысканию... задолженности за ЖКУ препятствуют в том числе отдельные правила судопроизводства, которые влекут увеличение финансовой нагрузки на граждан, являющихся должниками за ЖКУ, и на взыскивающие такую задолженность организации ЖКХ, а также влекут увеличение нагрузки на судебную систему", - говорится в сопроводительных материалах. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Так, поправками в действующее законодательство предлагается при нахождении квартиры в долевой собственности у нескольких жильцов предусмотреть возможность вынесения одного заявления на выдачу судебного приказа о взыскании задолженности за ЖКУ в отношении всех долевых собственников жилого помещения. В пояснительной записке уточняется, что сейчас, "если задолженность за ЖКУ взыскивается в отношении жилого объекта, находящегося в долевой собственности нескольких граждан (как правило, членов одной семьи), заявления о вынесении судебных приказов должны подаваться в отношении каждого из долевых сособственников отдельно". При подаче каждого заявления взыскателем оплачивается госпошлина в размере двух тысяч рублей, которая впоследствии, соответственно, взыскивается с каждого из должников. При этом для искового производства требование о необходимости подачи отдельных исков к каждому из долевых собственников отсутствует, пояснил агентству один из авторов документа, глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Кроме того, задолженность по оплате ЖКУ зачастую формируется у должника сразу по всем видам услуг, которые включены в единый платежный документ на оплату ЖКУ. Начисления за коммунальные услуги, включаемые в единый платежный документ, как правило, формируются информационно-расчетными центрами в сфере ЖКХ в соответствии с агентскими договорами, заключаемыми ими с разными поставщиками услуг. Законопроектом предлагается установить возможность подачи информационно-расчетным центром (как уполномоченным представителем нескольких взыскателей) одного комплексного заявления о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности за разные виды ЖКУ, предоставленные разными поставщиками услуг одному должнику. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ По мнению сенаторов, необходимо и усовершенствовать механизм уведомления должника в приказном производстве, поскольку у взыскателя не всегда по независящим от него обстоятельствам есть полное имя гражданина. Законопроектом предлагается в таких случаях разрешить направлять уведомления по адресу объекта недвижимости, в отношении которого взыскивается задолженность. Разработчики уточняют, что в 2024 году в Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) были внесены изменения, установившие обязанность взыскателя прикладывать к заявлению о вынесении судебного приказа уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление взыскателем должнику копий заявления. Для исполнения данной обязанности организации ЖКХ несут почтовые расходы и затраты на услуги нотариусов по получению сведений о должнике из Единого госреестра недвижимого имущества. Эти затраты являются некомпенсируемыми для организаций ЖКХ, так как возможность их взыскания с должника в приказном производстве прямо не предусмотрена. Законопроектом "предлагается внести изменения в ГПК РФ в части установления возможности взыскания с должника понесенных взыскателем почтовых расходов". Документом также предлагается внести уточнения в ГПК РФ, уточнив, что требования о взыскании задолженности за ЖКУ могут быть заявлены по месту нахождения объекта недвижимости, в отношении которого взыскивается задолженность, предусмотрев возможность истребования по запросу суда сведений о месте жительства или месте пребывания должника (ответчика) в случае, если соответствующие сведения о нем взыскателю (истцу) неизвестны.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ
07:12 16.12.2025
 
Совфед предложил снизить нагрузку на суды при погашении долгов за ЖКУ

Совфед предложил снизить нагрузку на суды при погашении долгов за ЖКУ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Сенаторы направили в кабмин РФ законопроект, который снижает финансовую нагрузку на граждан и суды при погашении задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
"Значительный размер дебиторской задолженности за ЖКУ является одной из острых проблем жилищно-коммунального хозяйства и фактором, сдерживающим привлечение инвестиций в отрасль. Оперативному взысканию... задолженности за ЖКУ препятствуют в том числе отдельные правила судопроизводства, которые влекут увеличение финансовой нагрузки на граждан, являющихся должниками за ЖКУ, и на взыскивающие такую задолженность организации ЖКХ, а также влекут увеличение нагрузки на судебную систему", - говорится в сопроводительных материалах. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Так, поправками в действующее законодательство предлагается при нахождении квартиры в долевой собственности у нескольких жильцов предусмотреть возможность вынесения одного заявления на выдачу судебного приказа о взыскании задолженности за ЖКУ в отношении всех долевых собственников жилого помещения.
В пояснительной записке уточняется, что сейчас, "если задолженность за ЖКУ взыскивается в отношении жилого объекта, находящегося в долевой собственности нескольких граждан (как правило, членов одной семьи), заявления о вынесении судебных приказов должны подаваться в отношении каждого из долевых сособственников отдельно". При подаче каждого заявления взыскателем оплачивается госпошлина в размере двух тысяч рублей, которая впоследствии, соответственно, взыскивается с каждого из должников.
При этом для искового производства требование о необходимости подачи отдельных исков к каждому из долевых собственников отсутствует, пояснил агентству один из авторов документа, глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов.
Кроме того, задолженность по оплате ЖКУ зачастую формируется у должника сразу по всем видам услуг, которые включены в единый платежный документ на оплату ЖКУ.
Начисления за коммунальные услуги, включаемые в единый платежный документ, как правило, формируются информационно-расчетными центрами в сфере ЖКХ в соответствии с агентскими договорами, заключаемыми ими с разными поставщиками услуг.
Законопроектом предлагается установить возможность подачи информационно-расчетным центром (как уполномоченным представителем нескольких взыскателей) одного комплексного заявления о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности за разные виды ЖКУ, предоставленные разными поставщиками услуг одному должнику.
УВЕДОМЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ
По мнению сенаторов, необходимо и усовершенствовать механизм уведомления должника в приказном производстве, поскольку у взыскателя не всегда по независящим от него обстоятельствам есть полное имя гражданина.
Законопроектом предлагается в таких случаях разрешить направлять уведомления по адресу объекта недвижимости, в отношении которого взыскивается задолженность.
Разработчики уточняют, что в 2024 году в Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) были внесены изменения, установившие обязанность взыскателя прикладывать к заявлению о вынесении судебного приказа уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление взыскателем должнику копий заявления.
Для исполнения данной обязанности организации ЖКХ несут почтовые расходы и затраты на услуги нотариусов по получению сведений о должнике из Единого госреестра недвижимого имущества. Эти затраты являются некомпенсируемыми для организаций ЖКХ, так как возможность их взыскания с должника в приказном производстве прямо не предусмотрена.
Законопроектом "предлагается внести изменения в ГПК РФ в части установления возможности взыскания с должника понесенных взыскателем почтовых расходов".
Документом также предлагается внести уточнения в ГПК РФ, уточнив, что требования о взыскании задолженности за ЖКУ могут быть заявлены по месту нахождения объекта недвижимости, в отношении которого взыскивается задолженность, предусмотрев возможность истребования по запросу суда сведений о месте жительства или месте пребывания должника (ответчика) в случае, если соответствующие сведения о нем взыскателю (истцу) неизвестны.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала