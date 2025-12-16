Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США выдвинули Украине жесткий ультиматум, пишут СМИ - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251216/ssha-865593538.html
США выдвинули Украине жесткий ультиматум, пишут СМИ
США выдвинули Украине жесткий ультиматум, пишут СМИ - 16.12.2025, ПРАЙМ
США выдвинули Украине жесткий ультиматум, пишут СМИ
Вашингтон настаивает, чтобы Киев как можно скорее согласился на соглашение по Украине, предусматривающее гарантии безопасности, подобные тем, которые описаны в... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T10:24+0300
2025-12-16T10:24+0300
мировая экономика
украина
вашингтон
общество
киев
фридрих мерц
дональд трамп
нато
politico
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Вашингтон настаивает, чтобы Киев как можно скорее согласился на соглашение по Украине, предусматривающее гарантии безопасности, подобные тем, которые описаны в пятой статье НАТО, сообщает Politico."Это предложение — самое сильное и явное обещание безопасности, которое администрация Трампа дала Украине, но оно сопровождается скрытым ультиматумом: примите его сейчас, или следующий вариант будет не таким щедрым", — говорится в публикации.По словам высокопоставленного американского должностного лица, если власти Украины затянут процесс принятия решения, такие гарантии могут не стать частью мирного соглашения.Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что страны ЕС и США пришли к согласию предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, которые предусмотрены пятой статьей устава НАТО. Как передал порталу Axios на условиях анонимности американский чиновник, президент Дональд Трамп уверен, что сможет убедить Россию принять такие гарантии для Украины от Запада, аналогичные пятой статье.В сентябре Владимир Путин заявил, что Россию категорически не устраивает вступление Украины в Североатлантический альянс.
https://1prime.ru/20251216/nato-865587980.html
https://1prime.ru/20251216/zelenskiy-865588950.html
украина
вашингтон
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, вашингтон, общество , киев, фридрих мерц, дональд трамп, нато, politico, ес, владимир путин
Мировая экономика, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Общество , Киев, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, НАТО, Politico, ЕС, Владимир Путин
10:24 16.12.2025
 
США выдвинули Украине жесткий ультиматум, пишут СМИ

Politico: США требуют от Киева как можно скорее пойти на сделку по Украине

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Вашингтон настаивает, чтобы Киев как можно скорее согласился на соглашение по Украине, предусматривающее гарантии безопасности, подобные тем, которые описаны в пятой статье НАТО, сообщает Politico.
"Это предложение — самое сильное и явное обещание безопасности, которое администрация Трампа дала Украине, но оно сопровождается скрытым ультиматумом: примите его сейчас, или следующий вариант будет не таким щедрым", — говорится в публикации.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
"Катастрофическое поражение": Запад нашел выход из ситуации на Украине
07:11
По словам высокопоставленного американского должностного лица, если власти Украины затянут процесс принятия решения, такие гарантии могут не стать частью мирного соглашения.
Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что страны ЕС и США пришли к согласию предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, которые предусмотрены пятой статьей устава НАТО. Как передал порталу Axios на условиях анонимности американский чиновник, президент Дональд Трамп уверен, что сможет убедить Россию принять такие гарантии для Украины от Запада, аналогичные пятой статье.
В сентябре Владимир Путин заявил, что Россию категорически не устраивает вступление Украины в Североатлантический альянс.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе вывели Зеленского на чистую воду
07:18
 
Мировая экономикаУКРАИНАВАШИНГТОНОбществоКиевФридрих МерцДональд ТрампНАТОPoliticoЕСВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала