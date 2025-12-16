https://1prime.ru/20251216/ssha-865593538.html

США выдвинули Украине жесткий ультиматум, пишут СМИ

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Вашингтон настаивает, чтобы Киев как можно скорее согласился на соглашение по Украине, предусматривающее гарантии безопасности, подобные тем, которые описаны в пятой статье НАТО, сообщает Politico."Это предложение — самое сильное и явное обещание безопасности, которое администрация Трампа дала Украине, но оно сопровождается скрытым ультиматумом: примите его сейчас, или следующий вариант будет не таким щедрым", — говорится в публикации.По словам высокопоставленного американского должностного лица, если власти Украины затянут процесс принятия решения, такие гарантии могут не стать частью мирного соглашения.Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что страны ЕС и США пришли к согласию предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, которые предусмотрены пятой статьей устава НАТО. Как передал порталу Axios на условиях анонимности американский чиновник, президент Дональд Трамп уверен, что сможет убедить Россию принять такие гарантии для Украины от Запада, аналогичные пятой статье.В сентябре Владимир Путин заявил, что Россию категорически не устраивает вступление Украины в Североатлантический альянс.

