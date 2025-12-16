https://1prime.ru/20251216/stavka--865604955.html
ЦБ отметил рост средней максимальной ставки вкладов в топ-10 банках
ЦБ отметил рост средней максимальной ставки вкладов в топ-10 банках - 16.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост средней максимальной ставки вкладов в топ-10 банках
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады декабря... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T15:00+0300
2025-12-16T15:00+0300
2025-12-16T15:00+0300
банки
финансы
банк россия
сбербанк
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады декабря увеличилась на 0,01 процентного пункта - до 15,63% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
https://1prime.ru/20251211/stavki-865406113.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3947920576951501a1cf5808de47b124.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, банк россия, сбербанк, втб
Банки, Финансы, банк Россия, Сбербанк, ВТБ
ЦБ отметил рост средней максимальной ставки вкладов в топ-10 банках
Средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банках увеличилась до 15,63%
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ.
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады декабря увеличилась на 0,01 процентного пункта - до 15,63% годовых, следует
из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
Банки спешно повышают ставки по вкладам: что случится в декабре