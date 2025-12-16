https://1prime.ru/20251216/sud--865590636.html
Суд первой инстанции вынес решение по иску Лурье к Долиной
Суд первой инстанции вынес решение по иску Лурье к Долиной - 16.12.2025, ПРАЙМ
Суд первой инстанции вынес решение по иску Лурье к Долиной
Суд первой инстанции, рассматривая спор за квартиру между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье, указал, что последняя может потребовать обманувших Долину... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T08:37+0300
2025-12-16T08:37+0300
2025-12-16T08:37+0300
бизнес
недвижимость
москва
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865267711_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_67405721f29d9d34d1f5d08e24b6932b.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Суд первой инстанции, рассматривая спор за квартиру между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье, указал, что последняя может потребовать обманувших Долину мошенников возместить убытки, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В конце марта этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд. Согласно документам, суд отказал Лурье в удовлетворении исковых требований. "(Деньги за квартиру Долиной - ред.) получены злоумышленниками в результате совершения преступления, обстоятельства их хищения, лица, совершившие хищение полученных за квартиру денежных средств… подлежат установлению в рамках производства по уголовному делу, к которым (Лурье - ред.) не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков", - говорится в документах. Певица летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей. По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Ранее Долина в эфире Первого канала пообещала вернуть Лурье все деньги.
https://1prime.ru/20251215/dolina-865564194.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865267711_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_84371193d7bb00cdba44f1c7cb4c5dfd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, москва, верховный суд
Бизнес, Недвижимость, МОСКВА, Верховный суд
Суд первой инстанции вынес решение по иску Лурье к Долиной
Суд рекомендовал Лурье взыскивать убытки по квартире Долиной с мошенников
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Суд первой инстанции, рассматривая спор за квартиру между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье, указал, что последняя может потребовать обманувших Долину мошенников возместить убытки, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В конце марта этого года Хамовнический суд Москвы
удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд
.
Согласно документам, суд отказал Лурье в удовлетворении исковых требований.
"(Деньги за квартиру Долиной - ред.) получены злоумышленниками в результате совершения преступления, обстоятельства их хищения, лица, совершившие хищение полученных за квартиру денежных средств… подлежат установлению в рамках производства по уголовному делу, к которым (Лурье - ред.) не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков", - говорится в документах.
Певица летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Ранее Долина в эфире Первого канала пообещала вернуть Лурье все деньги.
В Госдуме рассказали, как "схема Долиной" влияет на рынок жилья