Суд отложил рассмотрение иска Сбербанка к кипрской Fabcell

МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы не смог во вторник рассмотреть по существу иск Сбербанка о взыскании около 12,3 миллиона долларов (около 977 миллионов рублей по текущему курсу) с кипрской Fabcell Limited, которой ранее принадлежали два угольных предприятия в Ростовской области – АО "Донской антрацит" и АО "Шахтоуправление "Обуховская". Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, рассмотрение дела отложено на 31 марта в связи с отсутствием доказательств надлежащего извещения ответчика о судебном разбирательстве. Иск поступил в суд еще в ноябре 2024 года. Представитель Сбербанка сообщил, что в нем заявлено требование о взыскании задолженности по двум соглашениям об открытии кредитных линий. Шахтоуправление "Обуховская" и "Донской антрацит" расположены в Ростовской области, городах Зверево и Гуково соответственно. Основной вид деятельности обоих - добыча антрацита подземным способом. С 2012 года предприятия находились под управлением украинской компании ДТЭК предпринимателя Рината Ахметова, но в последние несколько лет меняли собственников. В январе 2024 года президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил московской компании "Лучшее решение" приобрести 100% акций "Донского антрацита" и "Шахтоуправления "Обуховского".

