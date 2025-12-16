https://1prime.ru/20251216/sud--865610459.html

Суд отклонил иск потерпевших в теракте в "Крокусе" к "Ингосстраху"

Суд отклонил иск потерпевших в теракте в "Крокусе" к "Ингосстраху" - 16.12.2025, ПРАЙМ

Суд отклонил иск потерпевших в теракте в "Крокусе" к "Ингосстраху"

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск группы потерпевших и родственников погибших в теракте в "Крокус сити холле" к "Ингосстраху", сообщили РИА Новости в суде. | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T16:41+0300

2025-12-16T16:41+0300

2025-12-16T16:41+0300

общество

бизнес

россия

москва

ингосстрах

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ca1d8df6a40e8a9b92c430894a8965e7.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск группы потерпевших и родственников погибших в теракте в "Крокус сити холле" к "Ингосстраху", сообщили РИА Новости в суде. "В удовлетворении требований отказано", - рассказали в суде. Процесс проходил в закрытом режиме. Истцы просили суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах". Как ранее в суде заявили представители "Ингосстраха", риск теракта не был включен в договор страхования с "Крокусом". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

https://1prime.ru/20250701/uscherb-859068934.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, россия, москва, ингосстрах, ск рф