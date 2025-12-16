Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокурор попросил Верховный суд взыскать с Долиной 112 миллионов рублей - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251216/sud--865611976.html
Прокурор попросил Верховный суд взыскать с Долиной 112 миллионов рублей
Прокурор попросил Верховный суд взыскать с Долиной 112 миллионов рублей - 16.12.2025, ПРАЙМ
Прокурор попросил Верховный суд взыскать с Долиной 112 миллионов рублей
Прокурор попросил Верховный суд взыскать с певицы Ларисы Долиной 112 миллионов рублей, полученных за продажу квартиры, в пользу покупательницы Полины Лурье,... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T17:36+0300
2025-12-16T17:36+0300
недвижимость
бизнес
общество
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865608794_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_96b2cc43cd55d31468e534584afbfa99.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Прокурор попросил Верховный суд взыскать с певицы Ларисы Долиной 112 миллионов рублей, полученных за продажу квартиры, в пользу покупательницы Полины Лурье, требующей признать законной сделку. "Прошу судебную коллегию оспариваемые судебные постановления изменить, дополнив частью о взыскании с Долиной денежных средств, полученных с продажи спорной квартиры", - сказал прокурор.
https://1prime.ru/20251216/advokat-865610130.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865608794_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_768a5bdf7573f74c17832b3690fb7028.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, общество , верховный суд
Недвижимость, Бизнес, Общество , Верховный суд
17:36 16.12.2025
 
Прокурор попросил Верховный суд взыскать с Долиной 112 миллионов рублей

Прокурор попросил ВС взыскать с Долиной 112 миллионов рублей в пользу Лурье

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Прокурор попросил Верховный суд взыскать с певицы Ларисы Долиной 112 миллионов рублей, полученных за продажу квартиры, в пользу покупательницы Полины Лурье, требующей признать законной сделку.
"Прошу судебную коллегию оспариваемые судебные постановления изменить, дополнив частью о взыскании с Долиной денежных средств, полученных с продажи спорной квартиры", - сказал прокурор.
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Адвокат рассказала, на что Долина собиралась потратить деньги от продажи
16:30
 
НедвижимостьБизнесОбществоВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала