Прокурор попросил Верховный суд взыскать с Долиной 112 миллионов рублей

2025-12-16T17:36+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Прокурор попросил Верховный суд взыскать с певицы Ларисы Долиной 112 миллионов рублей, полученных за продажу квартиры, в пользу покупательницы Полины Лурье, требующей признать законной сделку. "Прошу судебную коллегию оспариваемые судебные постановления изменить, дополнив частью о взыскании с Долиной денежных средств, полученных с продажи спорной квартиры", - сказал прокурор.
Адвокат рассказала, на что Долина собиралась потратить деньги от продажи