Верховный суд вынес решение по иску Лурье к Долиной
Верховный суд вынес решение по иску Лурье к Долиной
2025-12-16T18:07+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Верховный суд оставил право собственности за покупателем квартиры певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости. Верховный суд России во вторник рассмотрел жалобы Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной. "Продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем", - огласил судья.
