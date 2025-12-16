Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot** Толоконникову* - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251216/sud-865588858.html
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot** Толоконникову*
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot** Толоконникову* - 16.12.2025, ПРАЙМ
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot** Толоконникову*
Суд дважды оштрафовал на 30 тысяч рублей участницу Pussy Riot** Надежду Толоконникову* за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в материалах,... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T07:18+0300
2025-12-16T07:28+0300
общество
рф
москва
сша
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865588858.jpg?1765859309
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Суд дважды оштрафовал на 30 тысяч рублей участницу Pussy Riot** Надежду Толоконникову* за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "Толоконникова* обязанности иностранного агента по представлению предусмотренной законом отчетности за первый квартал 2025 года не исполнила… Толоконникову Надежду Андреевну* признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в документе. Такое же наказание суд назначил Толоконниковой* за непредоставление в Минюст отчета о своей деятельности за четвертый квартал 2024 года. Это ее четвертый и пятый штрафы по данной статье. Решения о предыдущих наказаниях были вынесены в 2022 году и два раза в 2024 году. Согласно законодательству, уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента может быть возбуждено уже после одного штрафа по статье 19.34 КоАП РФ. Минюст РФ в декабре 2021 года внес Толоконникову* в реестр иностранных агентов. Сейчас она постоянно живет в США. Ранее Мосгорсуд заочно арестовал Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих, она объявлена в федеральный и международный розыск. Pussy Riot** - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич - к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова* и Алехина вышли из колонии в декабре 2013 года по амнистии. 15 декабря Тверской суд Москвы признал Pussy Riot** экстремистской организацией и запретил ее на территории России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация признана экстремистской и запрещена в России.
рф
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, москва, сша, мосгорсуд
Общество , РФ, МОСКВА, США, Мосгорсуд
07:18 16.12.2025 (обновлено: 07:28 16.12.2025)
 
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot** Толоконникову*

Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot Толоконникову на 30 тысяч рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Суд дважды оштрафовал на 30 тысяч рублей участницу Pussy Riot** Надежду Толоконникову* за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Толоконникова* обязанности иностранного агента по представлению предусмотренной законом отчетности за первый квартал 2025 года не исполнила… Толоконникову Надежду Андреевну* признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в документе.
Такое же наказание суд назначил Толоконниковой* за непредоставление в Минюст отчета о своей деятельности за четвертый квартал 2024 года.
Это ее четвертый и пятый штрафы по данной статье. Решения о предыдущих наказаниях были вынесены в 2022 году и два раза в 2024 году. Согласно законодательству, уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента может быть возбуждено уже после одного штрафа по статье 19.34 КоАП РФ.
Минюст РФ в декабре 2021 года внес Толоконникову* в реестр иностранных агентов. Сейчас она постоянно живет в США.
Ранее Мосгорсуд заочно арестовал Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих, она объявлена в федеральный и международный розыск.
Pussy Riot** - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич - к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова* и Алехина вышли из колонии в декабре 2013 года по амнистии. 15 декабря Тверской суд Москвы признал Pussy Riot** экстремистской организацией и запретил ее на территории России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация признана экстремистской и запрещена в России.
 
ОбществоРФМОСКВАСШАМосгорсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала