МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ отправил в апелляционную инстанцию вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной и ее внучки из квартиры, передает корреспондент РИА Новости. Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения. "Дело в части требования выселения продавца направлено на новое рассмотрение, поскольку это связано с необходимостью установления и оценки ряда обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора", - огласил судья.
бизнес, недвижимость, общество , верховный суд
18:19 16.12.2025 (обновлено: 19:11 16.12.2025)
 
ВС отправил в апелляцию вопрос о выселении Долиной из квартиры

ВС отправил в апелляцию вопрос о выселении Долиной и ее внучки из квартиры

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ отправил в апелляционную инстанцию вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной и ее внучки из квартиры, передает корреспондент РИА Новости.
Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
"Дело в части требования выселения продавца направлено на новое рассмотрение, поскольку это связано с необходимостью установления и оценки ряда обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора", - огласил судья.
Адвокат рассказала, на что Долина собиралась потратить деньги от продажи
16:30
 
