ВС отправил в апелляцию вопрос о выселении Долиной из квартиры

2025-12-16T18:19+0300

2025-12-16T18:19+0300

2025-12-16T19:11+0300

бизнес

недвижимость

общество

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865608911_0:101:3280:1946_1920x0_80_0_0_34945da277ba90ca1433850c10c3cdc9.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ отправил в апелляционную инстанцию вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной и ее внучки из квартиры, передает корреспондент РИА Новости. Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения. "Дело в части требования выселения продавца направлено на новое рассмотрение, поскольку это связано с необходимостью установления и оценки ряда обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора", - огласил судья.

