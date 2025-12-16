https://1prime.ru/20251216/sud-865613157.html
ВС отправил в апелляцию вопрос о выселении Долиной из квартиры
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ отправил в апелляционную инстанцию вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной и ее внучки из квартиры, передает корреспондент РИА Новости. Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения. "Дело в части требования выселения продавца направлено на новое рассмотрение, поскольку это связано с необходимостью установления и оценки ряда обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора", - огласил судья.
