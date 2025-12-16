https://1prime.ru/20251216/svr-865594779.html

В СВР узнали, зачем Британия призывает к изъятию российских активов

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Руководство Великобритании продавливает решение о краже замороженных в Euroclear российских денег, надеясь, что США, не получив их, утратят интерес к сделке с РФ, сообщила журналистам Служба внешний разведки России. "Высшее руководство Великобритании в контактах с есовцами отчаянно продавливает решение Брюсселя о краже замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear российских денег. Помимо снабжения Украины финансовыми средствами на продолжение войны, Лондон преследует еще одну важную цель. Британцы надеются, что если эти деньги не достанутся Вашингтону, то Белый дом утратит интерес к реализации "ущербной сделки" с Москвой", - говорится в сообщении.

