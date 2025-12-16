Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В СВР узнали, зачем Британия призывает к изъятию российских активов - 16.12.2025
В СВР узнали, зачем Британия призывает к изъятию российских активов
В СВР узнали, зачем Британия призывает к изъятию российских активов - 16.12.2025, ПРАЙМ
В СВР узнали, зачем Британия призывает к изъятию российских активов
Руководство Великобритании продавливает решение о краже замороженных в Euroclear российских денег, надеясь, что США, не получив их, утратят интерес к сделке с... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T11:09+0300
2025-12-16T11:09+0300
экономика
россия
финансы
великобритания
сша
рф
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_0:0:4535:2551_1920x0_80_0_0_be4b43e3fdf854db869149c4e30408ce.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Руководство Великобритании продавливает решение о краже замороженных в Euroclear российских денег, надеясь, что США, не получив их, утратят интерес к сделке с РФ, сообщила журналистам Служба внешний разведки России. "Высшее руководство Великобритании в контактах с есовцами отчаянно продавливает решение Брюсселя о краже замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear российских денег. Помимо снабжения Украины финансовыми средствами на продолжение войны, Лондон преследует еще одну важную цель. Британцы надеются, что если эти деньги не достанутся Вашингтону, то Белый дом утратит интерес к реализации "ущербной сделки" с Москвой", - говорится в сообщении.
россия, финансы, великобритания, сша, рф, euroclear
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, РФ, Euroclear
11:09 16.12.2025
 
В СВР узнали, зачем Британия призывает к изъятию российских активов

СВР: Британия настаивает на краже активов, надеясь на утрату интереса США

© fotolia.com / samott Тауэрский мост в Лондоне
Тауэрский мост в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
© fotolia.com / samott
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Руководство Великобритании продавливает решение о краже замороженных в Euroclear российских денег, надеясь, что США, не получив их, утратят интерес к сделке с РФ, сообщила журналистам Служба внешний разведки России.
"Высшее руководство Великобритании в контактах с есовцами отчаянно продавливает решение Брюсселя о краже замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear российских денег. Помимо снабжения Украины финансовыми средствами на продолжение войны, Лондон преследует еще одну важную цель. Британцы надеются, что если эти деньги не достанутся Вашингтону, то Белый дом утратит интерес к реализации "ущербной сделки" с Москвой", - говорится в сообщении.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
СМИ: Бельгия не поддержала гарантии ЕС по изъятию российских активов
11:01
 
Экономика РОССИЯ Финансы ВЕЛИКОБРИТАНИЯ США РФ Euroclear
 
 
