https://1prime.ru/20251216/svr-865594779.html
В СВР узнали, зачем Британия призывает к изъятию российских активов
В СВР узнали, зачем Британия призывает к изъятию российских активов - 16.12.2025, ПРАЙМ
В СВР узнали, зачем Британия призывает к изъятию российских активов
Руководство Великобритании продавливает решение о краже замороженных в Euroclear российских денег, надеясь, что США, не получив их, утратят интерес к сделке с... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T11:09+0300
2025-12-16T11:09+0300
2025-12-16T11:09+0300
экономика
россия
финансы
великобритания
сша
рф
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_0:0:4535:2551_1920x0_80_0_0_be4b43e3fdf854db869149c4e30408ce.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Руководство Великобритании продавливает решение о краже замороженных в Euroclear российских денег, надеясь, что США, не получив их, утратят интерес к сделке с РФ, сообщила журналистам Служба внешний разведки России. "Высшее руководство Великобритании в контактах с есовцами отчаянно продавливает решение Брюсселя о краже замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear российских денег. Помимо снабжения Украины финансовыми средствами на продолжение войны, Лондон преследует еще одну важную цель. Британцы надеются, что если эти деньги не достанутся Вашингтону, то Белый дом утратит интерес к реализации "ущербной сделки" с Москвой", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251216/smi-865594236.html
великобритания
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_252:0:4284:3024_1920x0_80_0_0_f8e61ca3565d154a6094233831cb6d2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, великобритания, сша, рф, euroclear
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, РФ, Euroclear
В СВР узнали, зачем Британия призывает к изъятию российских активов
СВР: Британия настаивает на краже активов, надеясь на утрату интереса США