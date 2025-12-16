https://1prime.ru/20251216/tolokonnikova-865589922.html

Толоконникова более полутора лет не платит иноагентские штрафы

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Участница панк-группу Pussy Riot (признана в РФ экстремистской организацией) Надежда Толоконникова (признана в РФ иноагентом) более полутора лет не платит иноагентские штрафы, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и данными приставов. Согласно судебным документам, в мае 2024 года суд назначил ей штраф 40 тысяч рублей за публикацию материалов без плашки иноагента. В августе того же года Толоконникову оштрафовали еще раз на 40 тысяч рублей за то же нарушение. Однако Толоконникова так и не выплатила штрафы, поэтому в начале октября прошлого года приставы возбудили на нее два исполнительных производства. На 15 декабря 2025 года задолженность Толоконниковой превышает 59 тысяч рублей по двум исполнительным производствам. При этом ранее суд, как стало известно из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, еще дважды оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за непредоставление в Минюст отчета о своей деятельности за четвертый квартал 2024 года. Минюст РФ в декабре 2021 года внес Толоконникову в реестр иностранных агентов. Сейчас она постоянно живет в США. Ранее Мосгорсуд заочно арестовал Толоконникову по делу об оскорблении чувств верующих. Судя по картотеке судебных дел, ей вменяется часть 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Наказание по статье - до года лишения свободы. В марте 2023 года стало известно об объявлении Толоконниковой в федеральный розыск по этому уголовному делу. Тверской суд Москвы в понедельник признал панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией и запретил ее на территории России. Pussy Riot - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич - к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова и Алехина вышли из колонии в декабре 2013 года по амнистии.

