Трамп убежден в сохраняющейся неприязни между Путиным и Зеленским
Трамп убежден в сохраняющейся неприязни между Путиным и Зеленским
ВАШИНГТОН, 16 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп убежден в сохраняющейся неприязни между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Много неприязни между лидерами. И это усложняет немного", - сказал Трамп в Белом доме.
Трамп убежден, что российский лидер хочет завершения конфликта.
