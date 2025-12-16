https://1prime.ru/20251216/tramp-865585841.html

Поссорившаяся с Трампом конгрессвумен обручилась с журналистом Гленном

Поссорившаяся с Трампом конгрессвумен обручилась с журналистом Гленном - 16.12.2025, ПРАЙМ

Поссорившаяся с Трампом конгрессвумен обручилась с журналистом Гленном

Поссорившаяся с президентом США Дональдом Трампом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обручилась с журналистом Брайаном Гленном, некогда раскритиковавшим костюм... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T03:13+0300

2025-12-16T03:13+0300

2025-12-16T03:13+0300

общество

экономика

мировая экономика

сша

аляска

рф

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865585841.jpg?1765844037

НЬЮ-ЙОРК, 16 дек – ПРАЙМ. Поссорившаяся с президентом США Дональдом Трампом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обручилась с журналистом Брайаном Гленном, некогда раскритиковавшим костюм Владимира Зеленского в ходе скандального визита последнего в Белый дом. "Она сказала "да", – написал Гленн в Х, приложив совместное фото с Грин. "Долго и счастливо!!!" – ответила Грин в той же соцсети. Грин была одной из наиболее преданных сторонниц Трампа и активно поддерживала его в ходе предвыборной кампании, однако в течение последних нескольких месяцев критиковала президента по вопросам внешней политики, здравоохранения, а также из-за его позиции по поводу обнародования документов, связанных с делом скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. На фоне конфликта с американским лидером она объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года. Гленн – журналист, который в ходе скандального визита Зеленского в Белый дом в феврале спросил у того, почему он пришел не в костюме. В ходе другой встречи Трампа и Зеленского в августе, правда, счел одежду последнего "великолепной". Гленн запомнился российской публике в том числе по кадрам с бутылкой водки на Аляске, где проходил саммит лидеров США и РФ Трампа и Путина. Журналист нашел ранее потерянную российским коллегой камеру, за что и получил презент. Пара встречалась несколько лет.

сша

аляска

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, аляска, рф, дональд трамп, владимир зеленский