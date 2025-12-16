https://1prime.ru/20251216/tsb--865611842.html

ЦБ установил официальный курс валют на 17 декабря

2025-12-16T17:22+0300

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 4,16 копейки - до 11,2567 рубля, доллара - снизился на 1,93 копейки, до 79,4302 рубля, евро - вырос на 57,8 копейки, до 93,8054 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

