Российские туроператоры рассказали о ситуации с въездом в Таиланд

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российские туроператоры не фиксируют никаких сложностей у туристов при въезде в Таиланд, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Накануне новостной портал Khaosod передал, что власти Таиланда усилили меры проверки в аэропортах, в том числе для граждан Камбоджи. Решение принято в связи с опасениями, что иностранные наемники могут использовать безвизовый режим, чтобы попасть в страну во время конфликта с Камбоджей. В материале отмечается, что Таиланд отказал во въезде в страну 185 людям в связи с ужесточением проверки в аэропортах. "Что касается въездного формата, ситуация для путешественников остается максимально комфортной и предсказуемой. На текущий момент мы не фиксируем никаких сложностей у наших туристов", - цитирует РСТ представителя туроператора "Спектрум". В свою очередь в туроператоре ITM group отметили, что в Таиланде одной из самых популярных экскурсий всегда были короткие поездки в Камбоджу к храмам Ангкора. И даже в период обострения ситуации эти экскурсии не отменяли. "Кроме того, в ассортименте туроператоров представлены комбинированные туры по нескольким странам-соседям. У нас, например, востребована программа с посещением трех стран - Лаоса, Камбоджи и Таиланда. Именно поэтому нам сложно представить, что довольно большому числу туристов, посетившим эти страны, может быть отказано во въезде в Таиланд. И это на данный момент подтверждается на практике - ни наши туристы, ни наши сотрудники не получали отказов", - заявил представитель ITM group. По словам эксперта РСТ, руководителя PR-отдела туроператора Anex Виктории Худаевой, туристам, прилетающим в Таиланд по пакетным турам, отказы во въезде практически не грозят. "Для них проверки на границе упрощены. Риск столкнуться с дополнительным контролем выше у самостоятельных путешественников. Однако при наличии документов, обратных билетов, бронирования гостиницы проблем, как правило, не возникает", - пояснила она. Комментируя появившуюся в Telegram-канале Shot информацию о задержании и последующей депортации из Таиланда супружеской пары из России, руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов указал, что выводы делать преждевременно. "Сложно делать выводы о ситуации, не зная точной причины задержания россиян в Таиланде. Неизвестно, что послужило поводом для задержания. Таиланд остается безопасным для отдыха российских граждан. Уверены, что МИД РФ будет разбираться в этой ситуации", - сказал он.

