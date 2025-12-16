https://1prime.ru/20251216/tusk-865583947.html
Туск заявил, что вопрос территориальных уступок остается открытым
2025-12-16T01:19+0300
ВАРШАВА, 16 дек – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что вопрос территориальных уступок остается открытым в переговорах по урегулированию на Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о территориальном аспекте урегулирования украинского конфликта, заявил, что Украина потеряла территорию.
"Открытым вопросом остаются территориальные уступки. Известно, что это очень сложный вопрос и будут требоваться очень серьезные размышления со стороны Украины", - сказал журналистам Туск, выступление которого транслирует Канцелярия главы правительства, возвращаясь с переговоров в Берлине.
При этом он заявил, что Польша "точно не будет оказывать какое-либо давление на Украину, чтобы она решилась на какие-либо уступки". "Это должно быть решение, исходящее из расчетов и оценки самих украинцев – считают ли они это возможным", - сказал польский премьер.
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
