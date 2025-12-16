ВАРПЭ назвала самую любимую рыбу у россиян

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Самой популярной рыбой у россиян является селедка, на втором месте лососевые, а замыкают пятерку треска, скумбрия и минтай, заявил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "На первом месте – сельдь, потом лососевые, затем – треска, скумбрия и минтай", - сказал глава ВАРПЭ. По его словам, потребление рыбы и продукции из нее в России выше, чем во многих странах мира, но пока ниже рекомендуемых Минздравом норм. "Поэтому поручение, которое поставил президент России Владимир Путин, – это задача повышенной сложности: не просто рассказать людям о преимуществах рыбы - это и так вся страна знает, задача – в переходе на более высокий уровень потребления", - добавил Зверев. По методологии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Россия входит в первую двадцатку стран по потреблению рыбы, напомнил глава ВАРПЭ. Но в ряде стран потребление рыбы выше в силу их географии. "Конечно, у нас потребление рыбопродукции меньше, чем в целом ряде стран, но некорректно сравнивать, к примеру, Россию и Исландию. Исландия - маленькая страна, 70% населения живет в Рейкьявике. В Республике Корея потребление рыбы выше, чем у нас: 40% населения живет в трех соседних городских агломерациях. В Японии, где расстояние от порта до порта между двумя побережьями 100-200 километров, потребление тоже гораздо выше", - пояснил собеседник агентства. Ранее президент России Владимир Путин поручал увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян. Он обратил внимание, что в странах с высоким уровнем потребления рыбы и морепродуктов увеличивается продолжительность жизни. Однако россияне едят недостаточно этой продукции. Путин подчеркнул важность повышения и популяризации потребления рыбы в России. По его словам, россияне потребляют в среднем 24 килограмма рыбы в год. По рекомендации Минздрава, необходимо съедать 28 килограммов в год.
