Вкладчикам приготовиться: что стоит за аномальным ростом ставок

финансы

банки

ставки по вкладам

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Повышение ставок по вкладам - временное явление, которым стоит воспользоваться тем, кто хочет зафиксировать условия на длительный срок, рассказала агентству “Прайм” первый заместитель председателя правления АО "Национальный Банк Сбережений" Мария Бродовская.“Банки сейчас заметно поднимают ставки по вкладам, и это чувствуется почти на всех сроках. Такая активность обычно говорит о том, что финансовым организациям нужно быстрее привлекать деньги — конец года, повышенный спрос на ликвидность, ожидания решений регулятора”, - говорит она.Для вкладчиков это создает редкий момент: выгодные предложения появляются сразу у нескольких крупных игроков, а ставки по краткосрочным продуктам становятся сопоставимы с долгосрочными.Для человека, который давно собирался открыть вклад, это практически сигнал "время пришло". Фиксация высокой ставки на 6–12 месяцев позволяет поймать максимально выгодные условия, пока рынок колеблется. Банки могут пересматривать условия довольно быстро, и то, что выглядит щедрым сегодня, через пару недель может исчезнуть. Поэтому в такие моменты важна оперативность, рассуждает Мария Бродовская.Тем, кто предпочитает сохранять гибкость, тоже есть над чем подумать. Высокие ставки по депозитам выглядят привлекательно, но не всем подходит "заморозка" средств. В этом случае вклад можно сочетать с другими инструментами с умеренной доходностью и свободным доступом к деньгам — так получается и сохранить часть средств под надежный процент, и не потерять мобильность.“Главное — не воспринимать происходящее как долгосрочный тренд. Повышение ставок сейчас похоже скорее на краткосрочный всплеск, чем на новое правило игры. Лучшая стратегия — распределить средства так, чтобы воспользоваться ситуацией, но не зависеть от нее полностью. Такой подход дает чувство контроля и понимание, что деньги работают, а не лежат без дела”, - заключила специалист.

