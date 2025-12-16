https://1prime.ru/20251216/vladivostok-865585386.html

Во Владивостоке экс-замглавы таможни получил 4,5 года колонии за взятки

ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - ПРАЙМ. Суд признал бывшего заместителя начальника Владивостокского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Владивостокской таможни виновным в получении взяток от представителей компаний на более чем 2 миллиона и приговорил его к 4,5 года колонии строгого режима, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В суде установлено, что с 2018 по 2022 годы, будучи сотрудником таможни, он получал наличными вознаграждения от четырех представителей различных компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Деньги передавались как лично, так и через посредников, общая сумма взяток превысила 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Взятки передавались за то, чтобы компании получали информацию о таможенной стоимости товаров в пределах минимально допустимых индексов, которые не подпадали под индикатор таможенного риска и не вызывали необходимость проведения контрольных процедур, а также за ускоренный и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций на товары организаций. По данным прокуратуры, к преступной деятельности фигурант привлек своего руководителя - бывшего начальника центра электронного декларирования, тот обеспечивал общее покровительство и распределял между ними доли незаконных вознаграждений. Свою вину обвиняемый признал и заключил с прокурором досудебное соглашение. "Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере свыше 4,4 миллиона рублей. Он также лишен права занимать определенные должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет и специального звания", - отмечает ДВТП. Приговор не вступил в законную силу. Расследование в отношении соучастников продолжается.

