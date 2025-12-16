https://1prime.ru/20251216/volodin--865596374.html
Володин призвал устанавливать цены на жилье по его востребованности
16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Необходимо устанавливать цены на жилье, исходя из его востребованности и продажи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Правильно было бы, прежде чем устанавливать цены, еще раз обращать внимание на востребованность жилья, на его продажи, и исходить, в том числе, из этого. А когда речь идет об обеспечении жильем и детей-сирот, и врачей, и учителей, в том числе, понимать, что без поддержки государства мы не решим эту задачу", - сказал Володин в ходе заседания Совета законодателей РФ. Он отметил, что рынок жилья в малых городах отсутствует, а на селе его просто нет. "А кто за это отвечает? Да, конечно, можно сказать, отвечают за это муниципалитеты, там где речь идет о школах, или отвечают регионы, где речь идет о здравоохранении, о врачах. Но если мы ответственно к этому подходим, то должны понимать, что это наша общая ответственность, и здесь мы должны вырабатывать решения", - добавил председатель Госдумы. Володин подчеркнул, что в целом строительная отрасль стала более эффективной, и получилось выйти на действительно на серьезные результаты, которые сравнимы с советским периодом. "Мы вместе сможем справиться с задачами, о которых идет. Дойти до малых городов в строительстве жилья, создать там рынок, найти решение по обеспеченности жильем врачей, учителей, детей, сирот, не только в крупных городах, но и на селе, тогда у нас с вами село сохранится. Потому что нет школы - нет села, нет районной больницы - нет райцентра. Это тоже мы должны осознавать", - сказал председатель ГД. По его словам, вопрос доступности жилья вынесен на Совет законодателей РФ с пониманием, что от этого зависит достижение целей национального развития. "Надеюсь, что у нас совместно получится достичь их. Все то, что нам противодействует, если мы преодолеваем, делает только сильнее. Здесь собрались сильные люди, если они так себя считают, способные решать такие задачи. А если мы вместе будем это делать, у нас точно все получится", - подытожил Володин.
