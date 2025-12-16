https://1prime.ru/20251216/vs-865613432.html
Долина находится в квартире Лурье незаконно, заявил Верховный суд
Долина находится в квартире Лурье незаконно, заявил Верховный суд - 16.12.2025, ПРАЙМ
Долина находится в квартире Лурье незаконно, заявил Верховный суд
Певица Лариса Долина находится в квартире Полины Лурье незаконно, если она не покинет ее добровольно, суд может выселить ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T18:25+0300
2025-12-16T18:25+0300
2025-12-16T18:25+0300
бизнес
общество
рф
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865608794_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_96b2cc43cd55d31468e534584afbfa99.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина находится в квартире Полины Лурье незаконно, если она не покинет ее добровольно, суд может выселить ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ. "Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что таким образом ВС РФ поставил точку в так называемом деле Долиной-Лурье.
https://1prime.ru/20251216/advokat-865610130.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865608794_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_768a5bdf7573f74c17832b3690fb7028.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , рф, верховный суд
Бизнес, Общество , РФ, Верховный суд
Долина находится в квартире Лурье незаконно, заявил Верховный суд
ВС: Долина незаконно находится в квартире Полины Лурье
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина находится в квартире Полины Лурье незаконно, если она не покинет ее добровольно, суд может выселить ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.
"Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что таким образом ВС РФ поставил точку в так называемом деле Долиной-Лурье.
Адвокат рассказала, на что Долина собиралась потратить деньги от продажи