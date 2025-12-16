https://1prime.ru/20251216/vs-865613432.html

Долина находится в квартире Лурье незаконно, заявил Верховный суд

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина находится в квартире Полины Лурье незаконно, если она не покинет ее добровольно, суд может выселить ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ. "Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что таким образом ВС РФ поставил точку в так называемом деле Долиной-Лурье.

