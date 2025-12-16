Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ застрелили жителя Красноармейска в ДНР, сообщил очевидец - 16.12.2025
ВСУ застрелили жителя Красноармейска в ДНР, сообщил очевидец
ВСУ застрелили жителя Красноармейска в ДНР, сообщил очевидец - 16.12.2025, ПРАЙМ
ВСУ застрелили жителя Красноармейска в ДНР, сообщил очевидец
Александр Харченко. Отступающие боевики ВСУ застрелили жителя Красноармейска в ДНР при отходе из города, рассказал РИА Новости местный житель, который стал... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T06:26+0300
2025-12-16T06:55+0300
общество
красноармейск
рф
донбасс
валерий герасимов
владимир путин
дмитрий песков
всу
вс рф
КРАСНОАРМЕЙСК (ДНР), 16 дек - ПРАЙМ. Александр Харченко. Отступающие боевики ВСУ застрелили жителя Красноармейска в ДНР при отходе из города, рассказал РИА Новости местный житель, который стал очевидцем тех событий. "Одного, к сожалению, убили в соседнем доме. Услышал шумы, пошел - и, не спрашивая ни о чем, ни о ком, даже слова не сказали, (боевики - ред.) застрелили и ночью убежали", - рассказал местный собеседник агентства. Он добавил, что убитого похоронили во дворе дома на импровизированном кладбище. По словам мужчины, такие захоронения встречаются по всему городу. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 декабря, что главе государства также доложили о взятии южной части города Димитров. Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию и являются важнейшим транспортным узлом ВСУ в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активному продвижению по всей линии соприкосновения.
красноармейск
рф
донбасс
общество, красноармейск, рф, донбасс, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий песков, всу, вс рф
Общество , Красноармейск, РФ, ДОНБАСС, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВСУ, ВС РФ
06:26 16.12.2025 (обновлено: 06:55 16.12.2025)
 
ВСУ застрелили жителя Красноармейска в ДНР, сообщил очевидец

РИА Новости: отступающие боевики ВСУ застрелили жителя Красноармейска в ДНР

КРАСНОАРМЕЙСК (ДНР), 16 дек - ПРАЙМ. Александр Харченко. Отступающие боевики ВСУ застрелили жителя Красноармейска в ДНР при отходе из города, рассказал РИА Новости местный житель, который стал очевидцем тех событий.
"Одного, к сожалению, убили в соседнем доме. Услышал шумы, пошел - и, не спрашивая ни о чем, ни о ком, даже слова не сказали, (боевики - ред.) застрелили и ночью убежали", - рассказал местный собеседник агентства.
Он добавил, что убитого похоронили во дворе дома на импровизированном кладбище. По словам мужчины, такие захоронения встречаются по всему городу.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 декабря, что главе государства также доложили о взятии южной части города Димитров.
Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию и являются важнейшим транспортным узлом ВСУ в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активному продвижению по всей линии соприкосновения.
 
ОбществоКрасноармейскРФДОНБАССВалерий ГерасимовВладимир ПутинДмитрий ПесковВСУВС РФ
 
 
