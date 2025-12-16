https://1prime.ru/20251216/vsu-865587168.html
ВСУ застрелили жителя Красноармейска в ДНР, сообщил очевидец
2025-12-16T06:26+0300
КРАСНОАРМЕЙСК (ДНР), 16 дек - ПРАЙМ. Александр Харченко. Отступающие боевики ВСУ застрелили жителя Красноармейска в ДНР при отходе из города, рассказал РИА Новости местный житель, который стал очевидцем тех событий. "Одного, к сожалению, убили в соседнем доме. Услышал шумы, пошел - и, не спрашивая ни о чем, ни о ком, даже слова не сказали, (боевики - ред.) застрелили и ночью убежали", - рассказал местный собеседник агентства. Он добавил, что убитого похоронили во дворе дома на импровизированном кладбище. По словам мужчины, такие захоронения встречаются по всему городу. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 декабря, что главе государства также доложили о взятии южной части города Димитров. Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию и являются важнейшим транспортным узлом ВСУ в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активному продвижению по всей линии соприкосновения.
