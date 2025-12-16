https://1prime.ru/20251216/vuchich--865610259.html

Вучич ожидает важных новостей по NIS

Вучич ожидает важных новостей по NIS - 16.12.2025, ПРАЙМ

Вучич ожидает важных новостей по NIS

Президент Сербии Александр Вучич ожидает важных новостей по "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) ранее 15 января - уже на следующей неделе. | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T16:32+0300

2025-12-16T16:32+0300

2025-12-16T16:32+0300

энергетика

сербия

сша

рф

александр вучич

сергей лавров

nis

газпром

нпз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859995712_0:31:2836:1626_1920x0_80_0_0_5c419c58ca750141f42aa8345a61d439.jpg

БЕЛГРАД, 16 дек – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич ожидает важных новостей по "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) ранее 15 января - уже на следующей неделе. "Не уверен, что будем ждать до 15 января, думаю, что до понедельника-вторника у нас будут важные и, надеюсь, хорошие новости для граждан Сербии", - заявил Вучич журналистам во вторник и добавил, что уже 68 дней в страну не поступило ни капли сырой нефти, но никто этого не почувствовал. Вучич 12 декабря в ответ на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности национализации "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил о готовности заплатить за компанию пристойную для нормальных государств цену, если ее работа станет невозможной под санкциями США. Лавров в ходе посольского круглого стола перед тем указал, что действует межправсоглашение между РФ и Сербией, где сказано, что никакой национализации быть не может без обоюдного согласия. По его словам, решение может быть в том, чтобы найти способ дальнейшей работы NIS независимо "от тех возможностей, которые есть у США, чтобы это предприятие наказать". Ранее Вучич сказал, что власти Сербии "возьмут дело в свои руки", если российская сторона не продаст третьей стороне контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США до 15 января. Он добавил, что надеется на понимание российской стороны. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания с президентом, членами правительства и директорами госкомпаний в понедельник сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства. Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны. Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет НПЗ в Панчево под Белградом и более 400 АЗС. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций NIS, Сербии - 29,8%, дочерней структуре "Газпрома" - 11,3%, остальное - мелким акционерам.

https://1prime.ru/20251209/vuchich-865375450.html

сербия

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сербия, сша, рф, александр вучич, сергей лавров, nis, газпром, нпз