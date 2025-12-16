Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизился ввод жилья - 16.12.2025, ПРАЙМ
В России снизился ввод жилья
В России снизился ввод жилья
2025-12-16T16:53+0300
2025-12-16T16:53+0300
недвижимость
бизнес
московская область
краснодарский край
москва
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111473_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cca1236bcb602be99198423e330d8048.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Ввод жилья в России за 11 месяцев 2025 года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% - до 91,5 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе в ноябре в стране сдали почти 8 миллионов квадратных метров жилья, что на 27% больше, чем в ноябре прошлого года, указывается в материалах ведомства. Согласно его данным, населением за 11 месяцев возведено около 59,5 миллиона квадратных метров жилья (около 65% от общего ввода), что на 1,9% меньше результата аналогичного периода прошлого года, в том числе в ноябре - почти 4 миллиона "квадратов" (+60% относительно ноября 2024-го). По статистике Росстата, лидерами по вводу жилья в январе-ноябре среди регионов России являются Московская область (10,9 миллиона квадратных метров, +9,8%), Краснодарский край (почти 5,5 миллиона "квадратов", -7,1%), Москва (почти 5,1 миллиона, +17,7%), Ленинградская область (4 миллиона, +7,7%), Татарстан (почти 3,3 миллиона, +2,7%).
недвижимость, бизнес, московская область, краснодарский край, москва, росстат
Недвижимость, Бизнес, Московская область, Краснодарский край, МОСКВА, Росстат
16:53 16.12.2025
 
В России снизился ввод жилья

Ввод жилья в России за 11 месяцев 2025 года снизился на 2,4%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНедвижимость в Москве
Недвижимость в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Недвижимость в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
НедвижимостьБизнесМосковская областьКраснодарский крайМОСКВАРосстат
 
 
