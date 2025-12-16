В России снизился ввод жилья

https://1prime.ru/20251216/vvod--865611100.html

2025-12-16T16:53+0300

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Ввод жилья в России за 11 месяцев 2025 года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% - до 91,5 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе в ноябре в стране сдали почти 8 миллионов квадратных метров жилья, что на 27% больше, чем в ноябре прошлого года, указывается в материалах ведомства. Согласно его данным, населением за 11 месяцев возведено около 59,5 миллиона квадратных метров жилья (около 65% от общего ввода), что на 1,9% меньше результата аналогичного периода прошлого года, в том числе в ноябре - почти 4 миллиона "квадратов" (+60% относительно ноября 2024-го). По статистике Росстата, лидерами по вводу жилья в январе-ноябре среди регионов России являются Московская область (10,9 миллиона квадратных метров, +9,8%), Краснодарский край (почти 5,5 миллиона "квадратов", -7,1%), Москва (почти 5,1 миллиона, +17,7%), Ленинградская область (4 миллиона, +7,7%), Татарстан (почти 3,3 миллиона, +2,7%).

