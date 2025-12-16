Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань к рублю на Мосбирже консолидируется второй день подряд - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251216/yuan-865608051.html
Юань к рублю на Мосбирже консолидируется второй день подряд
Юань к рублю на Мосбирже консолидируется второй день подряд - 16.12.2025, ПРАЙМ
Юань к рублю на Мосбирже консолидируется второй день подряд
Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник стабилизируется вторую сессию подряд после сильного - более чем четырехпроцентного - роста на прошлой... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T16:09+0300
2025-12-16T16:10+0300
экономика
рынок
торги
рф
сша
ук альфа-капитал
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник стабилизируется вторую сессию подряд после сильного - более чем четырехпроцентного - роста на прошлой неделе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.00 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 11,27 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,23-11,28 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,78 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,079 против 7,042 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,32 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Юань на Мосбирже во вторник стабилизируется в узком коридоре второй торговый день подряд неподалеку от уровней, достигнутых в результате сильного роста прошлой недели. Курс за этот период вырос на 46 копеек (или на 4,27%). "Главным драйвером по-прежнему остается геополитика - участники рынка держат в фокусе ожидания возможный прогресс в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Дополнительную поддержку рублю оказывают операции Минфина: в декабре объем ежедневных валютных продаж вырос до 14,5 миллиарда рублей против 9 миллиардов в ноябре. Высокая ключевая ставка также делает длительные спекулятивные игры против рубля крайне дорогими и охлаждает импортный спрос", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,34% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,4% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.56 мск падала на 1,5%, до 59,7 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,2%, до 98,1 пункта. ПРОГНОЗЫ В целом для биржевого курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 11,15-11,4 рубля за юань, Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Для рубля краткосрочный прогноз остается умеренно конструктивным, полагает Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Если ожидания геополитической разрядки сохранятся, доллар может удержаться в диапазоне 78-82 рубля. Негативным сценарием стало бы резкое ухудшение переговорной риторики или новый пакет санкций - тогда рост к 85-90 рублям за доллар не исключен. Налоговый период в конце месяца традиционно добавит поддержки национальной валюте, но пока главным якорем остается политическая конъюнктура, а не фундаментальные факторы", - считает он.
https://1prime.ru/20251212/kurs-865483183.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, рф, сша, ук альфа-капитал, минфин
Экономика, Рынок, Торги, РФ, США, УК Альфа-Капитал, Минфин
16:09 16.12.2025 (обновлено: 16:10 16.12.2025)
 
Юань к рублю на Мосбирже консолидируется второй день подряд

Курс юаня на Мосбирже стабилизируется второй день подряд после сильного роста

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник стабилизируется вторую сессию подряд после сильного - более чем четырехпроцентного - роста на прошлой неделе, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.00 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 11,27 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,23-11,28 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,78 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,079 против 7,042 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,32 рубля.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Юань на Мосбирже во вторник стабилизируется в узком коридоре второй торговый день подряд неподалеку от уровней, достигнутых в результате сильного роста прошлой недели. Курс за этот период вырос на 46 копеек (или на 4,27%).
"Главным драйвером по-прежнему остается геополитика - участники рынка держат в фокусе ожидания возможный прогресс в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Дополнительную поддержку рублю оказывают операции Минфина: в декабре объем ежедневных валютных продаж вырос до 14,5 миллиарда рублей против 9 миллиардов в ноябре. Высокая ключевая ставка также делает длительные спекулятивные игры против рубля крайне дорогими и охлаждает импортный спрос", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,34% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,4% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.56 мск падала на 1,5%, до 59,7 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,2%, до 98,1 пункта.
ПРОГНОЗЫ
В целом для биржевого курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 11,15-11,4 рубля за юань, Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Для рубля краткосрочный прогноз остается умеренно конструктивным, полагает Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Если ожидания геополитической разрядки сохранятся, доллар может удержаться в диапазоне 78-82 рубля. Негативным сценарием стало бы резкое ухудшение переговорной риторики или новый пакет санкций - тогда рост к 85-90 рублям за доллар не исключен. Налоговый период в конце месяца традиционно добавит поддержки национальной валюте, но пока главным якорем остается политическая конъюнктура, а не фундаментальные факторы", - считает он.
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Реальный эффективный курс рубля в январе-ноябре вырос на 25,2 процента
12 декабря, 16:58
 
ЭкономикаРынокТоргиРФСШАУК Альфа-КапиталМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала