https://1prime.ru/20251216/yuan-865608051.html

Юань к рублю на Мосбирже консолидируется второй день подряд

Юань к рублю на Мосбирже консолидируется второй день подряд - 16.12.2025, ПРАЙМ

Юань к рублю на Мосбирже консолидируется второй день подряд

Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник стабилизируется вторую сессию подряд после сильного - более чем четырехпроцентного - роста на прошлой... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T16:09+0300

2025-12-16T16:09+0300

2025-12-16T16:10+0300

экономика

рынок

торги

рф

сша

ук альфа-капитал

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник стабилизируется вторую сессию подряд после сильного - более чем четырехпроцентного - роста на прошлой неделе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.00 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 11,27 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,23-11,28 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,78 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,079 против 7,042 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,32 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Юань на Мосбирже во вторник стабилизируется в узком коридоре второй торговый день подряд неподалеку от уровней, достигнутых в результате сильного роста прошлой недели. Курс за этот период вырос на 46 копеек (или на 4,27%). "Главным драйвером по-прежнему остается геополитика - участники рынка держат в фокусе ожидания возможный прогресс в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Дополнительную поддержку рублю оказывают операции Минфина: в декабре объем ежедневных валютных продаж вырос до 14,5 миллиарда рублей против 9 миллиардов в ноябре. Высокая ключевая ставка также делает длительные спекулятивные игры против рубля крайне дорогими и охлаждает импортный спрос", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,34% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,4% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.56 мск падала на 1,5%, до 59,7 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,2%, до 98,1 пункта. ПРОГНОЗЫ В целом для биржевого курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 11,15-11,4 рубля за юань, Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Для рубля краткосрочный прогноз остается умеренно конструктивным, полагает Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Если ожидания геополитической разрядки сохранятся, доллар может удержаться в диапазоне 78-82 рубля. Негативным сценарием стало бы резкое ухудшение переговорной риторики или новый пакет санкций - тогда рост к 85-90 рублям за доллар не исключен. Налоговый период в конце месяца традиционно добавит поддержки национальной валюте, но пока главным якорем остается политическая конъюнктура, а не фундаментальные факторы", - считает он.

https://1prime.ru/20251212/kurs-865483183.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, рф, сша, ук альфа-капитал, минфин