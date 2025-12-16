Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251216/zaes-865614276.html
Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии
Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии - 16.12.2025, ПРАЙМ
Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии
Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии, из-за огневого воздействия на ЗАЭС повреждена линия связи между открытым... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T18:50+0300
2025-12-16T18:50+0300
запорожская аэс
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии, из-за огневого воздействия на ЗАЭС повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, сообщает станция. "Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии. В результате огневого воздействия повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций. Вследствие этого повреждения напряжение от линии электропередачи "Ферросплавная-1" на станцию не поступает", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции. Отмечается, что в настоящее время внешнее энергоснабжение станции обеспечено по второй линии - ВЛ "Днепровская", электропитание собственных нужд станции сохранено, специалисты выясняют точное место повреждения и объем необходимых работ, как только позволит оперативная обстановка, будут незамедлительно начаты ремонтно-восстановительные работы.
https://1prime.ru/20251213/grossi-865509244.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5f9472b2d228242dbf4dc11efd150dfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская аэс, общество
Запорожская АЭС, Общество
18:50 16.12.2025
 
Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии

Энергоснабжение ЗАЭС обеспечивается за счет одной внешней линии

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии, из-за огневого воздействия на ЗАЭС повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, сообщает станция.
"Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии. В результате огневого воздействия повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций. Вследствие этого повреждения напряжение от линии электропередачи "Ферросплавная-1" на станцию не поступает", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции.
Отмечается, что в настоящее время внешнее энергоснабжение станции обеспечено по второй линии - ВЛ "Днепровская", электропитание собственных нужд станции сохранено, специалисты выясняют точное место повреждения и объем необходимых работ, как только позволит оперативная обстановка, будут незамедлительно начаты ремонтно-восстановительные работы.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
МАГАТЭ отметило усилия РФ по обеспечению безопасности на пути к ЗАЭС
13 декабря, 11:57
 
Запорожская АЭСОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала