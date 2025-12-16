https://1prime.ru/20251216/zaes-865614276.html

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии, из-за огневого воздействия на ЗАЭС повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, сообщает станция. "Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии. В результате огневого воздействия повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций. Вследствие этого повреждения напряжение от линии электропередачи "Ферросплавная-1" на станцию не поступает", - говорится в сообщении в Telegram-канале станции. Отмечается, что в настоящее время внешнее энергоснабжение станции обеспечено по второй линии - ВЛ "Днепровская", электропитание собственных нужд станции сохранено, специалисты выясняют точное место повреждения и объем необходимых работ, как только позволит оперативная обстановка, будут незамедлительно начаты ремонтно-восстановительные работы.

