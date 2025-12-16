https://1prime.ru/20251216/zakharova-865616664.html

Захарова прокомментировала решение Кипра открыть визовые центры в России

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Решение Кипра об открытии визовых центров в России говорит об осознании в Европе масштабных потерь от прекращения туристического потока из РФ, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Ранее посольство Кипра сообщило об открытии визовых центров в ряде городов России. "Очевидно, что решение Кипра, как и целого ряда других стран-членов ЕС, иметь визовые центры, несмотря на конфронтационный курс "коллективного Запада" в отношении России, лишний раз свидетельствует об осознании в Европе масштаба экономических потерь от прекращения туристического потока из нашей страны", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства. По словам официального представителя российского МИД, "косметические попытки выправить ситуацию не будут иметь результатов" – до тех пор, пока ЕС не прекратит свою антироссийскую политику, в том числе дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение режима въезда россиян на территорию Европейского союза. В странах Евросоюза растет число визовых отказов, сокращаются сроки пребывания по туристическим визам, ряд европейских стран полностью остановил их выдачу, отметила Захарова. К уже действующим ограничениям недавно добавилось решение Еврокомиссии прекратить оформление россиянам многократных шенгенских виз, указала она. "В отличие от ЕС, устанавливающего искусственные визовые барьеры, Российская Федерация не прибегает к ответным запретительным мерам в отношении рядовых европейцев, желающих посетить нашу страну, прежде всего, с частными или туристическими целями. Граждане стран Евросоюза продолжают пользоваться преимуществами Соглашения 2006 года между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз, несмотря на прекращение его действия есовскими властями в 2022 году", - подчеркнула Захарова. Граждане всех стран ЕС также по-прежнему могут въезжать в Россию в упрощенном порядке с использованием единой электронной визы, напомнила она.

