Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала решение Кипра открыть визовые центры в России - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251216/zakharova-865616664.html
Захарова прокомментировала решение Кипра открыть визовые центры в России
Захарова прокомментировала решение Кипра открыть визовые центры в России - 16.12.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала решение Кипра открыть визовые центры в России
Решение Кипра об открытии визовых центров в России говорит об осознании в Европе масштабных потерь от прекращения туристического потока из РФ, заявила... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T20:26+0300
2025-12-16T20:26+0300
россия
бизнес
туризм
кипр
европа
мария захарова
ес
мид
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Решение Кипра об открытии визовых центров в России говорит об осознании в Европе масштабных потерь от прекращения туристического потока из РФ, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Ранее посольство Кипра сообщило об открытии визовых центров в ряде городов России. "Очевидно, что решение Кипра, как и целого ряда других стран-членов ЕС, иметь визовые центры, несмотря на конфронтационный курс "коллективного Запада" в отношении России, лишний раз свидетельствует об осознании в Европе масштаба экономических потерь от прекращения туристического потока из нашей страны", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства. По словам официального представителя российского МИД, "косметические попытки выправить ситуацию не будут иметь результатов" – до тех пор, пока ЕС не прекратит свою антироссийскую политику, в том числе дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение режима въезда россиян на территорию Европейского союза. В странах Евросоюза растет число визовых отказов, сокращаются сроки пребывания по туристическим визам, ряд европейских стран полностью остановил их выдачу, отметила Захарова. К уже действующим ограничениям недавно добавилось решение Еврокомиссии прекратить оформление россиянам многократных шенгенских виз, указала она. "В отличие от ЕС, устанавливающего искусственные визовые барьеры, Российская Федерация не прибегает к ответным запретительным мерам в отношении рядовых европейцев, желающих посетить нашу страну, прежде всего, с частными или туристическими целями. Граждане стран Евросоюза продолжают пользоваться преимуществами Соглашения 2006 года между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз, несмотря на прекращение его действия есовскими властями в 2022 году", - подчеркнула Захарова. Граждане всех стран ЕС также по-прежнему могут въезжать в Россию в упрощенном порядке с использованием единой электронной визы, напомнила она.
https://1prime.ru/20251213/zakharova-865515418.html
кипр
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f3a2c81bbec633108f72f66ce91f6625.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, туризм, кипр, европа, мария захарова, ес, мид, мировая экономика
РОССИЯ, Бизнес, Туризм, КИПР, ЕВРОПА, Мария Захарова, ЕС, МИД, Мировая экономика
20:26 16.12.2025
 
Захарова прокомментировала решение Кипра открыть визовые центры в России

Захарова: в Европе осознают масштабы потерь от прекращения турпотока из России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Решение Кипра об открытии визовых центров в России говорит об осознании в Европе масштабных потерь от прекращения туристического потока из РФ, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Ранее посольство Кипра сообщило об открытии визовых центров в ряде городов России.
"Очевидно, что решение Кипра, как и целого ряда других стран-членов ЕС, иметь визовые центры, несмотря на конфронтационный курс "коллективного Запада" в отношении России, лишний раз свидетельствует об осознании в Европе масштаба экономических потерь от прекращения туристического потока из нашей страны", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
По словам официального представителя российского МИД, "косметические попытки выправить ситуацию не будут иметь результатов" – до тех пор, пока ЕС не прекратит свою антироссийскую политику, в том числе дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение режима въезда россиян на территорию Европейского союза.
В странах Евросоюза растет число визовых отказов, сокращаются сроки пребывания по туристическим визам, ряд европейских стран полностью остановил их выдачу, отметила Захарова. К уже действующим ограничениям недавно добавилось решение Еврокомиссии прекратить оформление россиянам многократных шенгенских виз, указала она.
"В отличие от ЕС, устанавливающего искусственные визовые барьеры, Российская Федерация не прибегает к ответным запретительным мерам в отношении рядовых европейцев, желающих посетить нашу страну, прежде всего, с частными или туристическими целями. Граждане стран Евросоюза продолжают пользоваться преимуществами Соглашения 2006 года между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз, несмотря на прекращение его действия есовскими властями в 2022 году", - подчеркнула Захарова.
Граждане всех стран ЕС также по-прежнему могут въезжать в Россию в упрощенном порядке с использованием единой электронной визы, напомнила она.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Россия ответит на блокировку своих активов, заявила Захарова
13 декабря, 18:02
 
РОССИЯБизнесТуризмКИПРЕВРОПАМария ЗахароваЕСМИДМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала