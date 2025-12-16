https://1prime.ru/20251216/zdorove-865589467.html

Врачи раскрыли способ противодействия "старению"

Врачи раскрыли способ противодействия "старению" - 16.12.2025, ПРАЙМ

Врачи раскрыли способ противодействия "старению"

Признаки, которые обычно причисляют к неизбежным последствиям старения, на самом деле могут свидетельствовать о нехватке ключевых витаминов и минералов в... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T07:25+0300

2025-12-16T07:25+0300

2025-12-16T07:25+0300

здоровье

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859858197_0:279:2565:1722_1920x0_80_0_0_3999f698e3781d47906989808ba64e8e.jpg

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Признаки, которые обычно причисляют к неизбежным последствиям старения, на самом деле могут свидетельствовать о нехватке ключевых витаминов и минералов в организме, сообщает Daily Mail.Доктор Эмили Лиминг утверждает, что многие из общепризнанных симптомов старения могут быть вызваны недостатком витамина B12."Если вы, например, чувствуете постоянную усталость, с трудом соображаете и часто задыхаетесь, то это может быть связано с дефицитом витамина B12. <…> Этот важнейший витамин помогает мозгу вырабатывать химические вещества, передающие сообщения: недостаток витамина может привести к проблемам с памятью, которые даже могут быть ошибочно приняты за ранние стадии деменции", — сообщила врач.Лиминг советует включить в рацион продукты, такие как молоко, говядину, лосось и яйца, подчеркивая также пользу растительного молока.Кроме дефицита витамина B12, она выделяет недостаток железа, который приводит к быстрой утомляемости, плохой концентрации внимания и затрудненному дыханию."В этом случае выполнение повседневных задач, таких как подъем по лестнице, концентрация внимания или даже поддержание тепла, может казаться более сложным. <…> Но даже если вы начнете употреблять больше продуктов, богатых железом, таких как красное мясо, бобы, тофу и цельнозерновые продукты, дефицит все равно потребует приема добавок", — продолжает она.Специалист утверждает, что обнаружение таких симптомов может быть положительным сигналом. Коррекция питания с учетом этих симптомов может значительно улучшить самочувствие уже через несколько недель.

https://1prime.ru/20250922/zdorove-862626463.html

https://1prime.ru/20251014/rossija-863480102.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, общество