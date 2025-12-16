Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Врачи раскрыли способ противодействия "старению" - 16.12.2025
Врачи раскрыли способ противодействия "старению"
Врачи раскрыли способ противодействия "старению" - 16.12.2025, ПРАЙМ
Врачи раскрыли способ противодействия "старению"
Признаки, которые обычно причисляют к неизбежным последствиям старения, на самом деле могут свидетельствовать о нехватке ключевых витаминов и минералов в... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T07:25+0300
2025-12-16T07:25+0300
здоровье
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859858197_0:279:2565:1722_1920x0_80_0_0_3999f698e3781d47906989808ba64e8e.jpg
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Признаки, которые обычно причисляют к неизбежным последствиям старения, на самом деле могут свидетельствовать о нехватке ключевых витаминов и минералов в организме, сообщает Daily Mail.Доктор Эмили Лиминг утверждает, что многие из общепризнанных симптомов старения могут быть вызваны недостатком витамина B12."Если вы, например, чувствуете постоянную усталость, с трудом соображаете и часто задыхаетесь, то это может быть связано с дефицитом витамина B12. <…> Этот важнейший витамин помогает мозгу вырабатывать химические вещества, передающие сообщения: недостаток витамина может привести к проблемам с памятью, которые даже могут быть ошибочно приняты за ранние стадии деменции", — сообщила врач.Лиминг советует включить в рацион продукты, такие как молоко, говядину, лосось и яйца, подчеркивая также пользу растительного молока.Кроме дефицита витамина B12, она выделяет недостаток железа, который приводит к быстрой утомляемости, плохой концентрации внимания и затрудненному дыханию."В этом случае выполнение повседневных задач, таких как подъем по лестнице, концентрация внимания или даже поддержание тепла, может казаться более сложным. <…> Но даже если вы начнете употреблять больше продуктов, богатых железом, таких как красное мясо, бобы, тофу и цельнозерновые продукты, дефицит все равно потребует приема добавок", — продолжает она.Специалист утверждает, что обнаружение таких симптомов может быть положительным сигналом. Коррекция питания с учетом этих симптомов может значительно улучшить самочувствие уже через несколько недель.
здоровье, общество
Здоровье, Общество
07:25 16.12.2025
 
Врачи раскрыли способ противодействия "старению"

Daily Mail: причиной признаков старения может быть дефицит витаминов и минералов

© РИА Новости . Е. Терлецкий | Перейти в медиабанкУрожай овощей
Урожай овощей - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Урожай овощей. Архивное фото
© РИА Новости . Е. Терлецкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Признаки, которые обычно причисляют к неизбежным последствиям старения, на самом деле могут свидетельствовать о нехватке ключевых витаминов и минералов в организме, сообщает Daily Mail.
Доктор Эмили Лиминг утверждает, что многие из общепризнанных симптомов старения могут быть вызваны недостатком витамина B12.
Витрина с изображением таблеток в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Эксперт назвала способ проверить общее состояние здоровья за минуту
22 сентября, 17:42
"Если вы, например, чувствуете постоянную усталость, с трудом соображаете и часто задыхаетесь, то это может быть связано с дефицитом витамина B12. <…> Этот важнейший витамин помогает мозгу вырабатывать химические вещества, передающие сообщения: недостаток витамина может привести к проблемам с памятью, которые даже могут быть ошибочно приняты за ранние стадии деменции", — сообщила врач.
Лиминг советует включить в рацион продукты, такие как молоко, говядину, лосось и яйца, подчеркивая также пользу растительного молока.
Кроме дефицита витамина B12, она выделяет недостаток железа, который приводит к быстрой утомляемости, плохой концентрации внимания и затрудненному дыханию.
"В этом случае выполнение повседневных задач, таких как подъем по лестнице, концентрация внимания или даже поддержание тепла, может казаться более сложным. <…> Но даже если вы начнете употреблять больше продуктов, богатых железом, таких как красное мясо, бобы, тофу и цельнозерновые продукты, дефицит все равно потребует приема добавок", — продолжает она.
Специалист утверждает, что обнаружение таких симптомов может быть положительным сигналом. Коррекция питания с учетом этих симптомов может значительно улучшить самочувствие уже через несколько недель.
Лекарства. - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
В России снизились продажи главного антипростудного витамина
14 октября, 06:45
 
