Врачи раскрыли способ противодействия "старению"
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Признаки, которые обычно причисляют к неизбежным последствиям старения, на самом деле могут свидетельствовать о нехватке ключевых витаминов и минералов в организме, сообщает Daily Mail.Доктор Эмили Лиминг утверждает, что многие из общепризнанных симптомов старения могут быть вызваны недостатком витамина B12."Если вы, например, чувствуете постоянную усталость, с трудом соображаете и часто задыхаетесь, то это может быть связано с дефицитом витамина B12. <…> Этот важнейший витамин помогает мозгу вырабатывать химические вещества, передающие сообщения: недостаток витамина может привести к проблемам с памятью, которые даже могут быть ошибочно приняты за ранние стадии деменции", — сообщила врач.Лиминг советует включить в рацион продукты, такие как молоко, говядину, лосось и яйца, подчеркивая также пользу растительного молока.Кроме дефицита витамина B12, она выделяет недостаток железа, который приводит к быстрой утомляемости, плохой концентрации внимания и затрудненному дыханию."В этом случае выполнение повседневных задач, таких как подъем по лестнице, концентрация внимания или даже поддержание тепла, может казаться более сложным. <…> Но даже если вы начнете употреблять больше продуктов, богатых железом, таких как красное мясо, бобы, тофу и цельнозерновые продукты, дефицит все равно потребует приема добавок", — продолжает она.Специалист утверждает, что обнаружение таких симптомов может быть положительным сигналом. Коррекция питания с учетом этих симптомов может значительно улучшить самочувствие уже через несколько недель.
