16.12.2025
Зеленский надеется на встречу с Трампом
Владимир Зеленский заявил, что надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом. | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T02:34+0300
2025-12-16T02:34+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом. В минувшее воскресенье в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе по теме урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине. Зеленский уже после встречи в Берлине предположил, что далее их переговорные команды могут встретиться в США, "может, даже на выходных". "А далее, после, соответственно, этой встречи будет видно. Будем думать о встрече на уровне лидеров, в частности с президентом США", - выразил надежду Зеленский. Его аудиозаявление журналистам публикует телеканал "Новости. Live". Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
02:34 16.12.2025
 
Зеленский надеется на встречу с Трампом

Зеленский заявил, что надеется на встречу с Трампом

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
В минувшее воскресенье в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе по теме урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Зеленский уже после встречи в Берлине предположил, что далее их переговорные команды могут встретиться в США, "может, даже на выходных". "А далее, после, соответственно, этой встречи будет видно. Будем думать о встрече на уровне лидеров, в частности с президентом США", - выразил надежду Зеленский. Его аудиозаявление журналистам публикует телеканал "Новости. Live".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
 
