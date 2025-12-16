https://1prime.ru/20251216/zelenskiy-865587344.html

"Фиктивное президентство": на Западе признали фатальную ошибку с Зеленским

16.12.2025

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Обещания Владимира Зеленского, представленные в сериале "Слуга народа", оказались далеки от реальности, что привело к значительным разногласиям в украинском обществе и к разочарованию в киевском режиме, пишет испанское издание El Pais."Прошло десять лет фиктивного президентства Зеленского. Тогда состоялась премьера сериала "Слуга народа", которая позволила ему выиграть президентские выборы. <…> Десять лет назад его лагерь продвигал двойные стандарты: что союз с Россией возможен, и что будущее Украины — в Европе. Неопределенность была их главным политическим оружием", — указывается в материале.По мнению авторов El Pais, неясность политического курса Зеленского привела к разочарованию среди украинцев. Издание приводит слова женщины, проголосовавшей за Зеленского в 2019 году под влиянием сериала."Я сожалею об этом: ничего не изменилось и, вдобавок ко всему, у нас война", — призналась украинка. Женщина делится своими трудностями с экономикой и говорит, что не испытывает сочувствия к Зеленскому."Он сам этого хотел; он хотел стать президентом", — цитирует ее издание.Автор текста напоминает о концовке "Слуги народа", в которой показан развал Украины, к которому, по сути, привели Зеленский и его комедийный проект."По сюжету страна погружается в хаос, и Украина раскалывается на несколько государств. Однако это происходит не по вине России; ответственность за это несут сами украинцы", — резюмирует он."Слуга народа" — это украинский сериал, показанный в 2015-2019 годах, где Зеленский играет роль честного учителя Василия Голобородько. По сюжету он случайно становится президентом и начинает борьбу с коррупцией. Финальный сезон сериала фактически стал частью избирательной кампании Зеленского в 2019 году. Запланированные на 31 марта 2024 года президентские выборы в Украине были отменены из-за военного положения и мобилизации, несмотря на то, что срок полномочий Зеленского завершился 20 мая прошлого года. Официальный Киев утверждает, что до избрания нового руководителя Зеленский остается легитимным президентом.

