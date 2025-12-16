Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Фиктивное президентство": на Западе признали фатальную ошибку с Зеленским - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251216/zelenskiy-865587344.html
"Фиктивное президентство": на Западе признали фатальную ошибку с Зеленским
"Фиктивное президентство": на Западе признали фатальную ошибку с Зеленским - 16.12.2025, ПРАЙМ
"Фиктивное президентство": на Западе признали фатальную ошибку с Зеленским
Обещания Владимира Зеленского, представленные в сериале "Слуга народа", оказались далеки от реальности, что привело к значительным разногласиям в украинском... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T06:52+0300
2025-12-16T06:52+0300
общество
украина
владимир зеленский
запад
европа
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Обещания Владимира Зеленского, представленные в сериале "Слуга народа", оказались далеки от реальности, что привело к значительным разногласиям в украинском обществе и к разочарованию в киевском режиме, пишет испанское издание El Pais."Прошло десять лет фиктивного президентства Зеленского. Тогда состоялась премьера сериала "Слуга народа", которая позволила ему выиграть президентские выборы. &lt;…&gt; Десять лет назад его лагерь продвигал двойные стандарты: что союз с Россией возможен, и что будущее Украины — в Европе. Неопределенность была их главным политическим оружием", — указывается в материале.По мнению авторов El Pais, неясность политического курса Зеленского привела к разочарованию среди украинцев. Издание приводит слова женщины, проголосовавшей за Зеленского в 2019 году под влиянием сериала."Я сожалею об этом: ничего не изменилось и, вдобавок ко всему, у нас война", — призналась украинка. Женщина делится своими трудностями с экономикой и говорит, что не испытывает сочувствия к Зеленскому."Он сам этого хотел; он хотел стать президентом", — цитирует ее издание.Автор текста напоминает о концовке "Слуги народа", в которой показан развал Украины, к которому, по сути, привели Зеленский и его комедийный проект."По сюжету страна погружается в хаос, и Украина раскалывается на несколько государств. Однако это происходит не по вине России; ответственность за это несут сами украинцы", — резюмирует он."Слуга народа" — это украинский сериал, показанный в 2015-2019 годах, где Зеленский играет роль честного учителя Василия Голобородько. По сюжету он случайно становится президентом и начинает борьбу с коррупцией. Финальный сезон сериала фактически стал частью избирательной кампании Зеленского в 2019 году. Запланированные на 31 марта 2024 года президентские выборы в Украине были отменены из-за военного положения и мобилизации, несмотря на то, что срок полномочий Зеленского завершился 20 мая прошлого года. Официальный Киев утверждает, что до избрания нового руководителя Зеленский остается легитимным президентом.
https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865041249.html
https://1prime.ru/20251215/zelenskiy-865580385.html
https://1prime.ru/20250601/zelenskiy-858092183.html
украина
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, владимир зеленский, запад, европа, мировая экономика
Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, ЕВРОПА, Мировая экономика
06:52 16.12.2025
 
"Фиктивное президентство": на Западе признали фатальную ошибку с Зеленским

El Pais: Украина фактически раскололась из-за разочарования в Зеленском

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Обещания Владимира Зеленского, представленные в сериале "Слуга народа", оказались далеки от реальности, что привело к значительным разногласиям в украинском обществе и к разочарованию в киевском режиме, пишет испанское издание El Pais.
"Прошло десять лет фиктивного президентства Зеленского. Тогда состоялась премьера сериала "Слуга народа", которая позволила ему выиграть президентские выборы. <…> Десять лет назад его лагерь продвигал двойные стандарты: что союз с Россией возможен, и что будущее Украины — в Европе. Неопределенность была их главным политическим оружием", — указывается в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
"К черту Зеленского!" В США заявили об ужесточении в отношении Киева
29 ноября, 06:56
По мнению авторов El Pais, неясность политического курса Зеленского привела к разочарованию среди украинцев. Издание приводит слова женщины, проголосовавшей за Зеленского в 2019 году под влиянием сериала.
"Я сожалею об этом: ничего не изменилось и, вдобавок ко всему, у нас война", — призналась украинка.
Женщина делится своими трудностями с экономикой и говорит, что не испытывает сочувствия к Зеленскому.
"Он сам этого хотел; он хотел стать президентом", — цитирует ее издание.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Выходка Зеленского на переговорах разозлила депутата Рады
Вчера, 23:01
Автор текста напоминает о концовке "Слуги народа", в которой показан развал Украины, к которому, по сути, привели Зеленский и его комедийный проект.
"По сюжету страна погружается в хаос, и Украина раскалывается на несколько государств. Однако это происходит не по вине России; ответственность за это несут сами украинцы", — резюмирует он.
"Слуга народа" — это украинский сериал, показанный в 2015-2019 годах, где Зеленский играет роль честного учителя Василия Голобородько. По сюжету он случайно становится президентом и начинает борьбу с коррупцией. Финальный сезон сериала фактически стал частью избирательной кампании Зеленского в 2019 году. Запланированные на 31 марта 2024 года президентские выборы в Украине были отменены из-за военного положения и мобилизации, несмотря на то, что срок полномочий Зеленского завершился 20 мая прошлого года. Официальный Киев утверждает, что до избрания нового руководителя Зеленский остается легитимным президентом.
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
"Раскол". Зеленский получил тревожное предупреждение после слов Кличко
1 июня, 09:14
 
ОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийЗАПАДЕВРОПАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала