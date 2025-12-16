https://1prime.ru/20251216/zelenskiy-865588950.html

"Возражения России". На Западе вывели Зеленского на чистую воду

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина больше не будет стремиться к членству в Североатлантическом альянсе, не является компромиссом, а скорее признанием фактов, говорится в статье британского издания Unherd."Владимир Зеленский в выходные предложил отказаться от надежд на членство в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США и других партнеров. <…> Однако предложение Зеленского — это не столько компромисс, сколько признание геополитической реальности", — отмечается в публикации.Вместе с тем авторы подчеркивают, что возможность Украины стать членом НАТО всегда оставалась скорее декларативной, чем реальной, несмотря на многочисленные заявления и обещания со стороны Запада."Существуют технические трудности, связанные с альянсом. <…> Есть и возражения России, которые стоит учитывать", — говорится в материале.Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что США и страны ЕС согласовали предоставление гарантий безопасности Украине, которые будут аналогичны пятой статье НАТО. Позднее анонимный источник сообщил порталу Axios, что президент США Дональд Трамп рассчитывает убедить Россию принять западные гарантии безопасности для Украины, аналогичные защите, предусмотренной пятой статьей устава НАТО.В сентябре президент Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО категорически не устраивает Россию.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее признавал, что для вступления Украины в НАТО необходима единая позиция всех стран — членов альянса, которой пока не достигнуто.В феврале 2019 года в Конституцию Украины внесли положение о стремлении к членству в Европейском союзе и НАТО как стратегической цели страны.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что возврат Украины к нейтральному, внеблоковому статусу является одним из условий России для урегулирования конфликта.

