"Ни цента": во Франции жестко ответили Зеленскому после переговоров - 16.12.2025
"Ни цента": во Франции жестко ответили Зеленскому после переговоров
"Ни цента": во Франции жестко ответили Зеленскому после переговоров - 16.12.2025, ПРАЙМ
"Ни цента": во Франции жестко ответили Зеленскому после переговоров
Заботы президента Франции Эммануэля Макрона о Владимире Зеленском идут в ущерб интересам Парижа страдающего от многомиллиардного бюджетного дефицита, считает... | 16.12.2025, ПРАЙМ
общество
"Ни цента": во Франции жестко ответили Зеленскому после переговоров

Политик Лелуш: Макрон беспокоится о Зеленском, оставляя Францию с дырой в бюджете

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Заботы президента Франции Эммануэля Макрона о Владимире Зеленском идут в ущерб интересам Парижа страдающего от многомиллиардного бюджетного дефицита, считает бывший государственный секретарь Пятой Республики Пьер Лелуш, чьи слова приводит Le Figaro.
"Как сейчас нам финансировать войну на Украине? Правительство Франции и главы других европейских стран считают, что война должна продолжаться. Как говорит президент Макрон, мы должны продолжать военные действия. Умрем, конечно, не мы. Умрут украинцы. Но на какие деньги? Во Франции, видите ли, нет ни цента лишнего", — рассказал он.
По мнению политика, дружеские отношения между Зеленским и Макроном на этом фоне наносят серьезный ущерб репутации президента Пятой республики. Политик считает, что глава Франции забыл о проблемах своей страны, перенаправляя все финансы киевскому режиму.
"Но у нас есть президент, который хвастается собой в Лондоне, показывает Зеленскому лайки и заявляет, что Франция о нем позаботится. А на фоне стоит наше правительство, которое через несколько недель представит бюджет социального обеспечения с дефицитом в 20-30 миллиардов евро!" — возмутился Лелуш.
На прошлой неделе Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киэром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В тот же день агентство УНИАН сообщало, что руководитель киевского режима вновь отказался идти на уступки по территориальным вопросам.
ОбществоLe FigaroФридрих МерцВладимир ЗеленскийФРАНЦИЯЛОНДОНПарижМировая экономикаЭммануэль Макрон
 
 
