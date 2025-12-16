https://1prime.ru/20251216/zelenskiy-865603909.html

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Энергетический кризис и крупный коррупционный скандал могут побудить Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение для разрешения конфликта в Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата. "Зеленский был втянут в крупный коррупционный скандал внутри страны и был вынужден уволить Андрея Ермака. Эта внутренняя уязвимость, наряду с болезненными российскими атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру <…> может сделать Зеленского более готовым к заключению сделки", — заявил собеседник издания на условиях анонимности.По его словам, киевские власти никогда ранее не проявляли такой заинтересованности в обсуждении мирных условий. "Создается ощущение, что это связано со всем этим коррупционным скандалом и всем этим беспорядком внутри страны", — сказал дипломат.В Берлине 14 декабря состоялись переговоры по урегулированию ситуации в Украине, где рассматривался план из 20 пунктов. В встрече приняли участие специальный представитель президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера и предприниматель Джаред Кушнер, а также Владимир Зеленский. Переговоры продолжались пять часов, и Уиткофф позднее заявил о достигнутом прогрессе. В понедельник в Берлине прошел второй тур переговоров.На предыдущей неделе помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что вывод украинских войск из Донбасса является важной частью всего мирного плана.

