Западные СМИ рассказали, что вынудит Зеленского пойти на мирное соглашение - 16.12.2025
Западные СМИ рассказали, что вынудит Зеленского пойти на мирное соглашение
Энергетический кризис и крупный коррупционный скандал могут побудить Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение для разрешения конфликта в Украине,... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T14:28+0300
2025-12-16T14:28+0300
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Энергетический кризис и крупный коррупционный скандал могут побудить Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение для разрешения конфликта в Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата. "Зеленский был втянут в крупный коррупционный скандал внутри страны и был вынужден уволить Андрея Ермака. Эта внутренняя уязвимость, наряду с болезненными российскими атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру &lt;…&gt; может сделать Зеленского более готовым к заключению сделки", — заявил собеседник издания на условиях анонимности.По его словам, киевские власти никогда ранее не проявляли такой заинтересованности в обсуждении мирных условий. "Создается ощущение, что это связано со всем этим коррупционным скандалом и всем этим беспорядком внутри страны", — сказал дипломат.В Берлине 14 декабря состоялись переговоры по урегулированию ситуации в Украине, где рассматривался план из 20 пунктов. В встрече приняли участие специальный представитель президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера и предприниматель Джаред Кушнер, а также Владимир Зеленский. Переговоры продолжались пять часов, и Уиткофф позднее заявил о достигнутом прогрессе. В понедельник в Берлине прошел второй тур переговоров.На предыдущей неделе помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что вывод украинских войск из Донбасса является важной частью всего мирного плана.
украина, владимир зеленский, берлин, стив уиткофф, запад, джаред кушнер
14:28 16.12.2025
 
Западные СМИ рассказали, что вынудит Зеленского пойти на мирное соглашение

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Энергетический кризис и крупный коррупционный скандал могут побудить Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение для разрешения конфликта в Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.
"Зеленский был втянут в крупный коррупционный скандал внутри страны и был вынужден уволить Андрея Ермака. Эта внутренняя уязвимость, наряду с болезненными российскими атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру <…> может сделать Зеленского более готовым к заключению сделки", — заявил собеседник издания на условиях анонимности.
По его словам, киевские власти никогда ранее не проявляли такой заинтересованности в обсуждении мирных условий.
"Создается ощущение, что это связано со всем этим коррупционным скандалом и всем этим беспорядком внутри страны", — сказал дипломат.
В Берлине 14 декабря состоялись переговоры по урегулированию ситуации в Украине, где рассматривался план из 20 пунктов. В встрече приняли участие специальный представитель президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера и предприниматель Джаред Кушнер, а также Владимир Зеленский. Переговоры продолжались пять часов, и Уиткофф позднее заявил о достигнутом прогрессе. В понедельник в Берлине прошел второй тур переговоров.
На предыдущей неделе помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что вывод украинских войск из Донбасса является важной частью всего мирного плана.
