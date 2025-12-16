Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский громко высказался о России - 16.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251216/zelenskiy-865612323.html
Зеленский громко высказался о России
Зеленский громко высказался о России - 16.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский громко высказался о России
Владимир Зеленский заявил, что Украина окажется в сложной ситуации без замороженных российских активов, сообщает Sky News. | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T17:38+0300
2025-12-16T17:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина окажется в сложной ситуации без замороженных российских активов, сообщает Sky News."Я не вижу возможности оставаться на плаву без этой поддержки", — признал он.По словам Зеленского, страна не в состоянии самостоятельно удовлетворить свои финансовые нужды.Ситуация с активами:После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали почти половину (около 300 миллиардов евро) российских валютных запасов. Более 200 миллиардов евро пребывает в пределах ЕС, в основном на счетах Euroclear. В ответ Москва предприняла шаги, аккумулируя активы и доходы иностранных инвесторов из недружественных государств на специальных счетах типа "С". Распорядиться ими можно только с разрешения специальной правительственной комиссии.Европейский союз, который пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется, исчерпал свои ресурсы и не желает выделять средства из собственных бюджетов. В данный момент Еврокомиссия старается получить согласие Бельгии на использование российских активов.Власти Бельгии пока не готовы выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал инициативу Еврокомиссии воровством и не исключил возможность обращения в суд.
https://1prime.ru/20251216/peskov-865600804.html
https://1prime.ru/20251216/zelenskiy-865589672.html
17:38 16.12.2025
 
Зеленский громко высказался о России

Зеленский: Украина не сможет продержаться без российских активов

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина окажется в сложной ситуации без замороженных российских активов, сообщает Sky News.
"Я не вижу возможности оставаться на плаву без этой поддержки", — признал он.
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Россия хочет остановить конфликт на Украине, заявил Песков
13:11
13:11
По словам Зеленского, страна не в состоянии самостоятельно удовлетворить свои финансовые нужды.

Ситуация с активами:

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали почти половину (около 300 миллиардов евро) российских валютных запасов. Более 200 миллиардов евро пребывает в пределах ЕС, в основном на счетах Euroclear. В ответ Москва предприняла шаги, аккумулируя активы и доходы иностранных инвесторов из недружественных государств на специальных счетах типа "С". Распорядиться ими можно только с разрешения специальной правительственной комиссии.
Европейский союз, который пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется, исчерпал свои ресурсы и не желает выделять средства из собственных бюджетов. В данный момент Еврокомиссия старается получить согласие Бельгии на использование российских активов.
Власти Бельгии пока не готовы выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал инициативу Еврокомиссии воровством и не исключил возможность обращения в суд.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
"Ни цента": во Франции жестко ответили Зеленскому после переговоров
07:31
07:31
 
ФинансыРОССИЯБЕЛЬГИЯУКРАИНАМОСКВАВладимир ЗеленскийЕСSky NewsEuroclear
 
 
