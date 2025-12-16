Зеленский громко высказался о России

https://1prime.ru/20251216/zelenskiy-865612323.html

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина окажется в сложной ситуации без замороженных российских активов, сообщает Sky News."Я не вижу возможности оставаться на плаву без этой поддержки", — признал он.По словам Зеленского, страна не в состоянии самостоятельно удовлетворить свои финансовые нужды.Ситуация с активами:После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали почти половину (около 300 миллиардов евро) российских валютных запасов. Более 200 миллиардов евро пребывает в пределах ЕС, в основном на счетах Euroclear. В ответ Москва предприняла шаги, аккумулируя активы и доходы иностранных инвесторов из недружественных государств на специальных счетах типа "С". Распорядиться ими можно только с разрешения специальной правительственной комиссии.Европейский союз, который пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется, исчерпал свои ресурсы и не желает выделять средства из собственных бюджетов. В данный момент Еврокомиссия старается получить согласие Бельгии на использование российских активов.Власти Бельгии пока не готовы выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал инициативу Еврокомиссии воровством и не исключил возможность обращения в суд.

