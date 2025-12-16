Золото дешевеет перед публикацией данных по безработице в США

https://1prime.ru/20251216/zoloto--865591694.html
Золото дешевеет во вторник утром перед публикацией данных по уровню безработицы и розничной торговле в США, свидетельствуют данные торгов. | 16.12.2025
2025-12-16T08:56+0300
2025-12-16T08:56+0300
2025-12-16T08:56+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Золото дешевеет во вторник утром перед публикацией данных по уровню безработицы и розничной торговле в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.45 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 27,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,63%, - до 4 307,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,49% - до 62,14 доллара за унцию. Позднее во вторник инвесторы ожидают публикацию экономических данных по США. Аналитики прогнозируют, что безработица в стране в ноябре осталась на уровне предшествовавшего месяца в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 40 тысяч. Также министерство торговли США обнародует данные по объему розничных продаж в стране. Ожидается, что показатель в октябре увеличился на 0,2% в месячном выражении.
