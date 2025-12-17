https://1prime.ru/20251217/aktivy-865630530.html

Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен

Активы РФ останутся замороженными, пока ЕС не примет иное решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая перед депутатами Европарламента.

БРЮССЕЛЬ, 17 дек - ПРАЙМ. Активы РФ останутся замороженными, пока ЕС не примет иное решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая перед депутатами Европарламента. "Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока мы не примем иное решение, пока Россия не прекратит войну и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб. Замороженные на неопределенный срок активы могут стать настоящим переломным моментом для Украины и для Европы", - уверена она. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.

