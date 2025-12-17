Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/aktivy-865630530.html
Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен
Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен - 17.12.2025, ПРАЙМ
Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен
Активы РФ останутся замороженными, пока ЕС не примет иное решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая перед депутатами Европарламента. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T11:39+0300
2025-12-17T11:41+0300
россия
финансы
рф
украина
москва
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e51eb115ff4409e3da65aa4cd20feed.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - ПРАЙМ. Активы РФ останутся замороженными, пока ЕС не примет иное решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая перед депутатами Европарламента. "Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока мы не примем иное решение, пока Россия не прекратит войну и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб. Замороженные на неопределенный срок активы могут стать настоящим переломным моментом для Украины и для Европы", - уверена она. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.
рф
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_529dc545415eb3f32240c57ce00e2785.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, украина, москва, урсула фон дер ляйен, ес
РОССИЯ, Финансы, РФ, УКРАИНА, МОСКВА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
11:39 17.12.2025 (обновлено: 11:41 17.12.2025)
 
Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: активы России останутся замороженными, пока ЕС не примет иное решение

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - ПРАЙМ. Активы РФ останутся замороженными, пока ЕС не примет иное решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая перед депутатами Европарламента.
"Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока мы не примем иное решение, пока Россия не прекратит войну и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб. Замороженные на неопределенный срок активы могут стать настоящим переломным моментом для Украины и для Европы", - уверена она.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.
 
РОССИЯФинансыРФУКРАИНАМОСКВАУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала