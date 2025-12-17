https://1prime.ru/20251217/aktivy-865630530.html
Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен
Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен - 17.12.2025, ПРАЙМ
Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен
Активы РФ останутся замороженными, пока ЕС не примет иное решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая перед депутатами Европарламента. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T11:39+0300
2025-12-17T11:39+0300
2025-12-17T11:41+0300
россия
финансы
рф
украина
москва
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e51eb115ff4409e3da65aa4cd20feed.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - ПРАЙМ. Активы РФ останутся замороженными, пока ЕС не примет иное решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая перед депутатами Европарламента. "Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока мы не примем иное решение, пока Россия не прекратит войну и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб. Замороженные на неопределенный срок активы могут стать настоящим переломным моментом для Украины и для Европы", - уверена она. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.
рф
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_529dc545415eb3f32240c57ce00e2785.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, украина, москва, урсула фон дер ляйен, ес
РОССИЯ, Финансы, РФ, УКРАИНА, МОСКВА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен: активы России останутся замороженными, пока ЕС не примет иное решение