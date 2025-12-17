https://1prime.ru/20251217/almaz-865629536.html

Синтетические алмазы всегда останутся бижутерией, заявили в "Алросе"

Синтетические алмазы всегда останутся бижутерией, заявили в "Алросе" - 17.12.2025, ПРАЙМ

Синтетические алмазы всегда останутся бижутерией, заявили в "Алросе"

Синтетические алмазы уже заняли свою нишу на массовом рынке бижутерии, их цена упала в 200 раз с 2000-х годов, заявил в интервью РИА Новости начальник... | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T10:33+0300

2025-12-17T10:33+0300

2025-12-17T10:33+0300

рф

алроса

https://cdnn.1prime.ru/img/76384/24/763842445_0:145:3619:2181_1920x0_80_0_0_5a919544720fbb2164047dfb55ef8f0f.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Синтетические алмазы уже заняли свою нишу на массовом рынке бижутерии, их цена упала в 200 раз с 2000-х годов, заявил в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов "Алросы" Сергей Тахиев. "Синтетические алмазы и синтетические бриллианты - продукт для масс-маркета, используемый в производстве бижутерии сегмента fashion… Экономика сама определяет продукт на любой кошелек и на любой вкус", - сказал он. А по мере роста предложения искусственных алмазов цены продолжают падать – искусственные бриллианты в оптовых продажах стоят ниже 70 долларов за 1 карат, что в 200 раз ниже уровней цен в 2000-х годах, подчеркнул топ-менеджер "Алросы". "Синтетика уже заняла свою нишу – рядом с другими недорогими камнями-симулянтами (в том числе муассанитами) – и остается там, поэтому влияние на стоимость природных бриллиантов, мягко говоря, очень сильно преувеличено", - добавил он. По словам Тахиева, обороты этого массового сегмента составляют 97-98% от всех продаж ювелирной продукции. Лишь около 2-3% продаж – то есть нишевый сегмент – это ювелирные украшения с бриллиантами, подчеркнул топ-менеджер компании. Он отметил, что синтетические камни - это хороший вариант для производства небриллиантовых недорогих украшений, в которых помимо искусственных алмазов используются фианиты, муассаниты, цирконий. Россия работает над инициативой разграничения природных и синтетических алмазов, планируется ее продвигать с другими алмазодобывающими странами в 2026 году, сообщил Минфин РФ по итогам Министерской встречи участников Кимберлийского процесса (КП), которая состоялась 20 ноября в рамках пленарного заседания рабочих органов КП.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, алроса