Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Синтетические алмазы всегда останутся бижутерией, заявили в "Алросе" - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/almaz-865629536.html
Синтетические алмазы всегда останутся бижутерией, заявили в "Алросе"
Синтетические алмазы всегда останутся бижутерией, заявили в "Алросе" - 17.12.2025, ПРАЙМ
Синтетические алмазы всегда останутся бижутерией, заявили в "Алросе"
Синтетические алмазы уже заняли свою нишу на массовом рынке бижутерии, их цена упала в 200 раз с 2000-х годов, заявил в интервью РИА Новости начальник... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T10:33+0300
2025-12-17T10:33+0300
рф
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/76384/24/763842445_0:145:3619:2181_1920x0_80_0_0_5a919544720fbb2164047dfb55ef8f0f.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Синтетические алмазы уже заняли свою нишу на массовом рынке бижутерии, их цена упала в 200 раз с 2000-х годов, заявил в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов "Алросы" Сергей Тахиев. "Синтетические алмазы и синтетические бриллианты - продукт для масс-маркета, используемый в производстве бижутерии сегмента fashion… Экономика сама определяет продукт на любой кошелек и на любой вкус", - сказал он. А по мере роста предложения искусственных алмазов цены продолжают падать – искусственные бриллианты в оптовых продажах стоят ниже 70 долларов за 1 карат, что в 200 раз ниже уровней цен в 2000-х годах, подчеркнул топ-менеджер "Алросы". "Синтетика уже заняла свою нишу – рядом с другими недорогими камнями-симулянтами (в том числе муассанитами) – и остается там, поэтому влияние на стоимость природных бриллиантов, мягко говоря, очень сильно преувеличено", - добавил он. По словам Тахиева, обороты этого массового сегмента составляют 97-98% от всех продаж ювелирной продукции. Лишь около 2-3% продаж – то есть нишевый сегмент – это ювелирные украшения с бриллиантами, подчеркнул топ-менеджер компании. Он отметил, что синтетические камни - это хороший вариант для производства небриллиантовых недорогих украшений, в которых помимо искусственных алмазов используются фианиты, муассаниты, цирконий. Россия работает над инициативой разграничения природных и синтетических алмазов, планируется ее продвигать с другими алмазодобывающими странами в 2026 году, сообщил Минфин РФ по итогам Министерской встречи участников Кимберлийского процесса (КП), которая состоялась 20 ноября в рамках пленарного заседания рабочих органов КП.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76384/24/763842445_259:0:3360:2326_1920x0_80_0_0_91fef86475b39a5f061469cf55079701.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, алроса
РФ, Алроса
10:33 17.12.2025
 
Синтетические алмазы всегда останутся бижутерией, заявили в "Алросе"

Топ-менеджер "Алросы": синтетические алмазы заняли свою нишу на массовом рынке бижутерии

© fotolia.com / chatalogАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Алмазы. Архивное фото
© fotolia.com / chatalog
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Синтетические алмазы уже заняли свою нишу на массовом рынке бижутерии, их цена упала в 200 раз с 2000-х годов, заявил в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов "Алросы" Сергей Тахиев.
"Синтетические алмазы и синтетические бриллианты - продукт для масс-маркета, используемый в производстве бижутерии сегмента fashion… Экономика сама определяет продукт на любой кошелек и на любой вкус", - сказал он.
А по мере роста предложения искусственных алмазов цены продолжают падать – искусственные бриллианты в оптовых продажах стоят ниже 70 долларов за 1 карат, что в 200 раз ниже уровней цен в 2000-х годах, подчеркнул топ-менеджер "Алросы".
"Синтетика уже заняла свою нишу – рядом с другими недорогими камнями-симулянтами (в том числе муассанитами) – и остается там, поэтому влияние на стоимость природных бриллиантов, мягко говоря, очень сильно преувеличено", - добавил он.
По словам Тахиева, обороты этого массового сегмента составляют 97-98% от всех продаж ювелирной продукции. Лишь около 2-3% продаж – то есть нишевый сегмент – это ювелирные украшения с бриллиантами, подчеркнул топ-менеджер компании.
Он отметил, что синтетические камни - это хороший вариант для производства небриллиантовых недорогих украшений, в которых помимо искусственных алмазов используются фианиты, муассаниты, цирконий.
Россия работает над инициативой разграничения природных и синтетических алмазов, планируется ее продвигать с другими алмазодобывающими странами в 2026 году, сообщил Минфин РФ по итогам Министерской встречи участников Кимберлийского процесса (КП), которая состоялась 20 ноября в рамках пленарного заседания рабочих органов КП.
 
РФАлроса
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала