В "Алросе" рассказали о способах недобросовестного заработка на бриллиантах

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Специальная аппаратура и лабораторный анализ помогают раскрывать попытки недобросовестно заработать на бриллиантах, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев. Искусственный и природный бриллиант внешне очень похожи, невооруженным взглядом их не отличить, однако они значительно отличаются в цене. Для определения подлинности камня есть специальная аппаратура, рассказал Тахиев. "Например, наша с высочайшей вероятностью успешно определяет происхождение камня. В редких случаях для уточнения приходится обращаться в крупную лабораторию. При дополнительной проверке внутри может оказаться природный алмаз, а сверху - искусственно напыленный. Таким способом увеличивается каратность якобы полностью природного камня, и продавец такого товара на этом зарабатывает", - рассказал топ-менеджер.

