В "Алросе" рассказали о способах недобросовестного заработка на бриллиантах
В "Алросе" рассказали о способах недобросовестного заработка на бриллиантах - 17.12.2025, ПРАЙМ
В "Алросе" рассказали о способах недобросовестного заработка на бриллиантах
Специальная аппаратура и лабораторный анализ помогают раскрывать попытки недобросовестно заработать на бриллиантах, рассказал в интервью РИА Новости начальник... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T12:18+0300
2025-12-17T12:18+0300
2025-12-17T12:18+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Специальная аппаратура и лабораторный анализ помогают раскрывать попытки недобросовестно заработать на бриллиантах, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев. Искусственный и природный бриллиант внешне очень похожи, невооруженным взглядом их не отличить, однако они значительно отличаются в цене. Для определения подлинности камня есть специальная аппаратура, рассказал Тахиев. "Например, наша с высочайшей вероятностью успешно определяет происхождение камня. В редких случаях для уточнения приходится обращаться в крупную лабораторию. При дополнительной проверке внутри может оказаться природный алмаз, а сверху - искусственно напыленный. Таким способом увеличивается каратность якобы полностью природного камня, и продавец такого товара на этом зарабатывает", - рассказал топ-менеджер.
В "Алросе" рассказали о способах недобросовестного заработка на бриллиантах
"Алроса": лабораторный анализ выявляет попытки недобросовестно заработать на бриллиантах
