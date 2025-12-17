Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Алросе" рассказали о способах недобросовестного заработка на бриллиантах - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/alrosa-865632755.html
В "Алросе" рассказали о способах недобросовестного заработка на бриллиантах
В "Алросе" рассказали о способах недобросовестного заработка на бриллиантах - 17.12.2025, ПРАЙМ
В "Алросе" рассказали о способах недобросовестного заработка на бриллиантах
Специальная аппаратура и лабораторный анализ помогают раскрывать попытки недобросовестно заработать на бриллиантах, рассказал в интервью РИА Новости начальник... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T12:18+0300
2025-12-17T12:18+0300
технологии
финансы
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861756915_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3f27541112b21bf1c7bb0fd65c2af51d.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Специальная аппаратура и лабораторный анализ помогают раскрывать попытки недобросовестно заработать на бриллиантах, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев. Искусственный и природный бриллиант внешне очень похожи, невооруженным взглядом их не отличить, однако они значительно отличаются в цене. Для определения подлинности камня есть специальная аппаратура, рассказал Тахиев. "Например, наша с высочайшей вероятностью успешно определяет происхождение камня. В редких случаях для уточнения приходится обращаться в крупную лабораторию. При дополнительной проверке внутри может оказаться природный алмаз, а сверху - искусственно напыленный. Таким способом увеличивается каратность якобы полностью природного камня, и продавец такого товара на этом зарабатывает", - рассказал топ-менеджер.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861756915_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5db2a6f056f94a41f8aef9210c12aa60.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, алроса
Технологии, Финансы, Алроса
12:18 17.12.2025
 
В "Алросе" рассказали о способах недобросовестного заработка на бриллиантах

"Алроса": лабораторный анализ выявляет попытки недобросовестно заработать на бриллиантах

© РИА Новости . Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса"
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Специальная аппаратура и лабораторный анализ помогают раскрывать попытки недобросовестно заработать на бриллиантах, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы" Сергей Тахиев.
Искусственный и природный бриллиант внешне очень похожи, невооруженным взглядом их не отличить, однако они значительно отличаются в цене. Для определения подлинности камня есть специальная аппаратура, рассказал Тахиев.
"Например, наша с высочайшей вероятностью успешно определяет происхождение камня. В редких случаях для уточнения приходится обращаться в крупную лабораторию. При дополнительной проверке внутри может оказаться природный алмаз, а сверху - искусственно напыленный. Таким способом увеличивается каратность якобы полностью природного камня, и продавец такого товара на этом зарабатывает", - рассказал топ-менеджер.
 
ТехнологииФинансыАлроса
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала