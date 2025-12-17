https://1prime.ru/20251217/atr-865635112.html
Биржи АТР преимущественно выросли в ожидании заседания ЦБ Японии
Биржи АТР преимущественно выросли в ожидании заседания ЦБ Японии - 17.12.2025
Биржи АТР преимущественно выросли в ожидании заседания ЦБ Японии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в среду после публикации экономической статистики из США и в ожидании... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T13:41+0300
2025-12-17T13:41+0300
2025-12-17T13:41+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в среду после публикации экономической статистики из США и в ожидании заседания Центробанка Японии, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,19%, до 3 870,28 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,68%, до 2 458,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,92%, до 25 468,78 пункта. Южнокорейский KOSPI - на 1,43%, до 4 056,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,16%, до 8 585,2 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,26%, до 49 512,28 пункта. Мировые рынки обратили внимание на выход данных по американскому рынку труда, которые могут определить дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, безработица в стране в ноябре выросла до 4,6% с уровня сентября в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 64 тысячи. Также эксперты ожидают, что Центробанк Японии повысит учетную ставку до 0,75% с текущих 0,5% на ближайшем заседании, которое состоится в эту пятницу. Повышение учетной ставки Банком Японии может укрепить курс иены.
Биржи АТР преимущественно выросли в ожидании заседания ЦБ Японии
