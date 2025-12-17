Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР преимущественно выросли в ожидании заседания ЦБ Японии - 17.12.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно выросли в ожидании заседания ЦБ Японии
Биржи АТР преимущественно выросли в ожидании заседания ЦБ Японии - 17.12.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно выросли в ожидании заседания ЦБ Японии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в среду после публикации экономической статистики из США и в ожидании... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T13:41+0300
2025-12-17T13:41+0300
рынок
торги
индексы
япония
сша
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
kospi
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в среду после публикации экономической статистики из США и в ожидании заседания Центробанка Японии, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,19%, до 3 870,28 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,68%, до 2 458,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,92%, до 25 468,78 пункта. Южнокорейский KOSPI - на 1,43%, до 4 056,41 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 снизился на 0,16%, до 8 585,2 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,26%, до 49 512,28 пункта. Мировые рынки обратили внимание на выход данных по американскому рынку труда, которые могут определить дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, безработица в стране в ноябре выросла до 4,6% с уровня сентября в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 64 тысячи. Также эксперты ожидают, что Центробанк Японии повысит учетную ставку до 0,75% с текущих 0,5% на ближайшем заседании, которое состоится в эту пятницу. Повышение учетной ставки Банком Японии может укрепить курс иены.
япония
сша
азиатско-тихоокеанский регион
рынок, торги, индексы, япония, сша, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Рынок, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
13:41 17.12.2025
 
Биржи АТР преимущественно выросли в ожидании заседания ЦБ Японии

Биржи АТР преимущественно выросли на данных из США и ожидании заседания ЦБ Японии

© РИА Новости . Галина Бутова | Перейти в медиабанкТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Токийская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Галина Бутова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в среду после публикации экономической статистики из США и в ожидании заседания Центробанка Японии, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,19%, до 3 870,28 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,68%, до 2 458,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,92%, до 25 468,78 пункта. Южнокорейский KOSPI - на 1,43%, до 4 056,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,16%, до 8 585,2 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,26%, до 49 512,28 пункта.
Мировые рынки обратили внимание на выход данных по американскому рынку труда, которые могут определить дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, безработица в стране в ноябре выросла до 4,6% с уровня сентября в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 64 тысячи.
Также эксперты ожидают, что Центробанк Японии повысит учетную ставку до 0,75% с текущих 0,5% на ближайшем заседании, которое состоится в эту пятницу. Повышение учетной ставки Банком Японии может укрепить курс иены.
 
РынокТоргиИндексыЯПОНИЯСШААзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
