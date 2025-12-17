Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производство автомобилей в России снизилось на два процента - 17.12.2025, ПРАЙМ
Производство автомобилей в России снизилось на два процента
Производство автомобилей в России снизилось на два процента - 17.12.2025, ПРАЙМ
Производство автомобилей в России снизилось на два процента
Производство автомобилей российскими предприятиями за 11 месяцев 2025 года снизилось на 2% и составило 707,4 тысячи штук, сообщил директор агентства "Автостат"... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T08:52+0300
2025-12-17T08:52+0300
бизнес
россия
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/55/833985546_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_fb069b28ca41b8fb7a311a37a4efb13f.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Производство автомобилей российскими предприятиями за 11 месяцев 2025 года снизилось на 2% и составило 707,4 тысячи штук, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "С начала года собрано 707,4 тысячи автомобилей. Это на 2% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года", - написал Целиков в своем Telegram-канале. Эксперт отметил, что в данную статистику он включил также сборку в Белоруссии автомобилей Belgee, которые, по его словам, предназначены исключительно для российского рынка. При этом в ноябре предприятия российского автопрома выпустили 68,8 тысячи легковых автомобилей – по словам Целикова, это всего на 0,5% меньше, чем в ноябре прошлого года.
белоруссия
ПРАЙМ
бизнес, россия, белоруссия
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
08:52 17.12.2025
 
Производство автомобилей в России снизилось на два процента

Производство автомобилей российскими предприятиями снизилось на 2% за 11 месяцев

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Производство автомобилей российскими предприятиями за 11 месяцев 2025 года снизилось на 2% и составило 707,4 тысячи штук, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"С начала года собрано 707,4 тысячи автомобилей. Это на 2% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года", - написал Целиков в своем Telegram-канале.
Эксперт отметил, что в данную статистику он включил также сборку в Белоруссии автомобилей Belgee, которые, по его словам, предназначены исключительно для российского рынка.
При этом в ноябре предприятия российского автопрома выпустили 68,8 тысячи легковых автомобилей – по словам Целикова, это всего на 0,5% меньше, чем в ноябре прошлого года.
"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск новой модели Lada Azimut летом 2026 года
Вчера, 14:10
 
Заголовок открываемого материала