Производство автомобилей в России снизилось на два процента

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Производство автомобилей российскими предприятиями за 11 месяцев 2025 года снизилось на 2% и составило 707,4 тысячи штук, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "С начала года собрано 707,4 тысячи автомобилей. Это на 2% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года", - написал Целиков в своем Telegram-канале. Эксперт отметил, что в данную статистику он включил также сборку в Белоруссии автомобилей Belgee, которые, по его словам, предназначены исключительно для российского рынка. При этом в ноябре предприятия российского автопрома выпустили 68,8 тысячи легковых автомобилей – по словам Целикова, это всего на 0,5% меньше, чем в ноябре прошлого года.

