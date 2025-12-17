https://1prime.ru/20251217/avtovaz-865629705.html
"АвтоВАЗ" объяснил отзыв более 33 тысяч автомобилей Lada Granta
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Причиной отзыва "АвтоВАЗом" 33,5 тысячи автомобилей Lada Granta стал возможный дефект карданного шарнира в рулевой колонке, следует из заявления производителя и комментария эксперта. Автопроизводитель 12 декабря сообщил, что в целях подтверждения потребительских характеристик проведет дополнительную проверку 33,5 тысячи Lada Granta, выпущенных с 6 июня по 26 ноября 2025 года. В компании заявляли, что проведут сервисную диагностику одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента, и при необходимости будет проведена замена узла. "Речь идет о карданном элементе одного из узлов Lada Granta, в котором существует минимальный риск ослабления соединения", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа". "На переднеприводных автомобилях (коим является Granta - ред.) есть только один карданный шарнир (не вал) - в рулевой колонке, которая имеет "перелом" по углу валов, поэтому и нуждается в таком сочленении", - пояснил автоэксперт Максим Кадаков. В "АвтоВАЗе" уточнили, что вероятность поломки в реальной эксплуатации оценивают как низкую, но производитель "принял решение провести отзывную кампанию для полного исключения этой возможности". "Вопрос связан с поставщиком компонента, с которым уже проработаны необходимые корректировки процессов", - добавили там.
