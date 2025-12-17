Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование показало, почему россияне могут отказаться от услуг банка - 17.12.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, почему россияне могут отказаться от услуг банка
Исследование показало, почему россияне могут отказаться от услуг банка - 17.12.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, почему россияне могут отказаться от услуг банка
Главным триггером для отказа россиян от услуг банка является повышение стоимости обслуживания и появление скрытых комиссий, на втором месте - ухудшение работы... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T08:17+0300
2025-12-17T08:17+0300
банки
бизнес
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Главным триггером для отказа россиян от услуг банка является повышение стоимости обслуживания и появление скрытых комиссий, на втором месте - ухудшение работы мобильного приложения, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Исследование выявило, какие факторы могут стать причиной отказа россиян от услуг банка. Главным триггером стало повышение стоимости обслуживания и появление скрытых комиссий – это указали 38% участников исследования. На втором месте (27%) ухудшение работы мобильного приложения и технические сбои", - посчитали аналитики. Еще 19% опрошенных готовы сменить банк при непрозрачных условиях бонусных программ, сложностях с использованием кешбэка или "сгорании" баллов. Еще 11% участников отметили, что причиной отказа может стать ухудшение качества клиентского сервиса, а для 5% критическим фактором станет снижение выгоды от бонусных программ и сокращение партнерских предложений. Более того, для большинства россиян (48%) система кешбэка с реальными деньгами, которые можно потратить на путешествия, покупки, рестораны и развлечения, является наиболее привлекательной при выборе банка. "Еще 29% отдают предпочтение внутренней валюте банков и экосистемным бонусам, а 23% выбирают мили и партнерские программы", - отмечается в исследовании. Аналитики также выяснили, что рынок карт в России выходит далеко за рамки базового кешбэка, поэтому многие банки предлагают дополнительные преимущества, что напрямую влияет на решение при выборе банка и карты. "Так, 38% участников отмечают, что бонусная программа является важным фактором, 45% воспринимают ее как дополнительный плюс, а 17% говорят, что бонусы почти не влияют на окончательное решение", - говорится в исследовании. При этом 46% опрошенных россиян планируют тратить бонусы на покупки в партнерских магазинах, еще 26% - на авиабилеты и путешествия, 19% - на рестораны и развлечения, а 9% - на оплату коммунальных услуг. Бонусные программы постепенно становятся неотъемлемой частью финансового поведения россиян, подытожила директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко. По ее словам, они помогают пользователям планировать повседневные траты и формируют пользовательский опыт, в котором ценность определяется сочетанием удобства, персонализации и реальной выгоды.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3947920576951501a1cf5808de47b124.jpg
1920
1920
true
банки, бизнес, финансы
Банки, Бизнес, Финансы
08:17 17.12.2025
 
Исследование показало, почему россияне могут отказаться от услуг банка

Главным триггером для отказа от услуг банка стало повышение стоимости обслуживания

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Главным триггером для отказа россиян от услуг банка является повышение стоимости обслуживания и появление скрытых комиссий, на втором месте - ухудшение работы мобильного приложения, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Исследование выявило, какие факторы могут стать причиной отказа россиян от услуг банка. Главным триггером стало повышение стоимости обслуживания и появление скрытых комиссий – это указали 38% участников исследования. На втором месте (27%) ухудшение работы мобильного приложения и технические сбои", - посчитали аналитики.
Еще 19% опрошенных готовы сменить банк при непрозрачных условиях бонусных программ, сложностях с использованием кешбэка или "сгорании" баллов. Еще 11% участников отметили, что причиной отказа может стать ухудшение качества клиентского сервиса, а для 5% критическим фактором станет снижение выгоды от бонусных программ и сокращение партнерских предложений.
Более того, для большинства россиян (48%) система кешбэка с реальными деньгами, которые можно потратить на путешествия, покупки, рестораны и развлечения, является наиболее привлекательной при выборе банка. "Еще 29% отдают предпочтение внутренней валюте банков и экосистемным бонусам, а 23% выбирают мили и партнерские программы", - отмечается в исследовании.
Аналитики также выяснили, что рынок карт в России выходит далеко за рамки базового кешбэка, поэтому многие банки предлагают дополнительные преимущества, что напрямую влияет на решение при выборе банка и карты.
"Так, 38% участников отмечают, что бонусная программа является важным фактором, 45% воспринимают ее как дополнительный плюс, а 17% говорят, что бонусы почти не влияют на окончательное решение", - говорится в исследовании.
При этом 46% опрошенных россиян планируют тратить бонусы на покупки в партнерских магазинах, еще 26% - на авиабилеты и путешествия, 19% - на рестораны и развлечения, а 9% - на оплату коммунальных услуг.
Бонусные программы постепенно становятся неотъемлемой частью финансового поведения россиян, подытожила директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко. По ее словам, они помогают пользователям планировать повседневные траты и формируют пользовательский опыт, в котором ценность определяется сочетанием удобства, персонализации и реальной выгоды.
 
БанкиБизнесФинансы
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
