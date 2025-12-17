https://1prime.ru/20251217/belousov-865640043.html

Страны НАТО начали подготовку к противостоянию с Россией, заявил Белоусов

2025-12-17T15:51+0300

россия

общество

рф

андрей белоусов

владимир путин

нато

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы НАТО начали форсированную подготовку к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Одновременно (с затягиванием украинского конфликта - ред.) началась форсированная подготовка Объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже тридцатых годов", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. В расширенном заседании коллегии минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.

