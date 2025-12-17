Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. До половины потерь ВСУ приходится на FPV-дроны, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В настоящее время до половины потерь противника приходится на FPV-дроны", - сказал Белоусов в ходе доклада на на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
россия, общество , рф, андрей белоусов, всу, минобороны рф
РОССИЯ, Общество , РФ, Андрей Белоусов, ВСУ, Минобороны РФ
15:52 17.12.2025
 
До половины потерь ВСУ приходится на FPV-дроны, заявил Белоусов

Белоусов: в настоящее время до половины потерь противника приходится на FPV-дроны

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. До половины потерь ВСУ приходится на FPV-дроны, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В настоящее время до половины потерь противника приходится на FPV-дроны", - сказал Белоусов в ходе доклада на на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
 
