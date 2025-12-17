https://1prime.ru/20251217/belousov-865640174.html

До половины потерь ВСУ приходится на FPV-дроны, заявил Белоусов

2025-12-17T15:52+0300

россия

общество

рф

андрей белоусов

всу

минобороны рф

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. До половины потерь ВСУ приходится на FPV-дроны, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В настоящее время до половины потерь противника приходится на FPV-дроны", - сказал Белоусов в ходе доклада на на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

