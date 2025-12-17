https://1prime.ru/20251217/belousov-865640174.html
До половины потерь ВСУ приходится на FPV-дроны, заявил Белоусов
2025-12-17T15:52+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. До половины потерь ВСУ приходится на FPV-дроны, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В настоящее время до половины потерь противника приходится на FPV-дроны", - сказал Белоусов в ходе доклада на на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
