Белоусов рассказал о росте темпов наступления ВС России - 17.12.2025
Белоусов рассказал о росте темпов наступления ВС России
Темпы наступления группировок войск "Восток", "Центр" и "Запад" выросли в 1,5-2 раза по сравнению с 2024 годом, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
россия
общество
рф
андрей белоусов
владимир путин
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Темпы наступления группировок войск "Восток", "Центр" и "Запад" выросли в 1,5-2 раза по сравнению с 2024 годом, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Темпы продвижения группировок войск "Восток", "Центр" и "Запад" по сравнению с 2024 годом выросли в 1,5-2 раза", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. В расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных Сил.
россия, общество, рф, андрей белоусов, владимир путин
Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР
Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Темпы наступления группировок войск "Восток", "Центр" и "Запад" выросли в 1,5-2 раза по сравнению с 2024 годом, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Темпы продвижения группировок войск "Восток", "Центр" и "Запад" по сравнению с 2024 годом выросли в 1,5-2 раза", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
В расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных Сил.
 
РОССИЯОбществоРФАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
