Белоусов рассказал о росте темпов наступления ВС России
Белоусов рассказал о росте темпов наступления ВС России
2025-12-17T15:55+0300
2025-12-17T15:55+0300
2025-12-17T15:55+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Темпы наступления группировок войск "Восток", "Центр" и "Запад" выросли в 1,5-2 раза по сравнению с 2024 годом, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Темпы продвижения группировок войск "Восток", "Центр" и "Запад" по сравнению с 2024 годом выросли в 1,5-2 раза", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. В расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных Сил.
