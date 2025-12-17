Биржи АТР преимущественно растут на данных по рынку труда США
Биржи АТР
Биржи АТР. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно растут, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,17% - до 3 831,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 2 422,82 пункта; гонконгский Hang Seng Index - на 0,13%, до 25 268 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,23%, до 8 579,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,1%, до 49 333 пунктов, южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,57%, до 4 022,01 пункта.
Мировые рынки обратили внимание на выход данных по американскому рынку труда, которые могут определить дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, безработица в стране в ноябре выросла до 4,6% с уровня сентября в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 64 тысячи.
Аналитики ожидали сохранения безработицы на уровне сентября, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировался на уровне 40 тысяч.
"Несмотря на то что отчеты по рынку труда были слабыми, к этим данным следует относиться с осторожностью после временного закрытия американского правительства", - цитирует агентство Блумберг аналитиков ANZ Group Holdings Ltd, включая Брайана Мартина (Brian Martin).
"Неопределенность вокруг следующих шагов Федеральной резервной системы США вряд ли будет устранена, пока поток данных не нормализуются в следующем году", - добавляют аналитики.