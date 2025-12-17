https://1prime.ru/20251217/birzhi-865645101.html

Биржи США преимущественно снижаются в среду

Биржи США преимущественно снижаются в среду - 17.12.2025, ПРАЙМ

Биржи США преимущественно снижаются в среду

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются в среду, инвесторы продолжают оценивать статистику по занятости в стране, которая указывает на возможное | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T17:59+0300

2025-12-17T17:59+0300

2025-12-17T17:59+0300

рынок

индексы

сша

dow jones

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются в среду, инвесторы продолжают оценивать статистику по занятости в стране, которая указывает на возможное направление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 17.49 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,3% - до 48 257,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,36% - до 23 044,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 6 792,76 пункта. Во вторник были опубликованы данные по занятости в США. Безработица в стране неожиданно выросла в ноябре по сравнению с сентябрем, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось чуть сильнее прогнозов. В октябре при этом показатель упал на 105 тысяч. По словам аналитиков, статистика подтверждает ожидания рынков относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС США. По данным CME Group, 76% аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75% на заседании в январе. При этом по итогам мартовского заседания больше половины опрошенных ждут понижения ставки - на 25 или 50 базисных пунктов. "Вчерашние данные по занятости в США за ноябрь скорее подтверждают ранее ожидаемую динамику ставок, чем являются новым катализатором", - цитирует агентство Блумберг главу отдела глобальных акций KBC Global Services Андрэя Габеллоне (Andrea Gabellone).

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite