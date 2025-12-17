Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи США преимущественно снижаются в среду - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/birzhi-865645101.html
Биржи США преимущественно снижаются в среду
Биржи США преимущественно снижаются в среду - 17.12.2025, ПРАЙМ
Биржи США преимущественно снижаются в среду
Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются в среду, инвесторы продолжают оценивать статистику по занятости в стране, которая указывает на возможное | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T17:59+0300
2025-12-17T17:59+0300
рынок
индексы
сша
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются в среду, инвесторы продолжают оценивать статистику по занятости в стране, которая указывает на возможное направление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 17.49 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,3% - до 48 257,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,36% - до 23 044,59 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,12%, до 6 792,76 пункта. Во вторник были опубликованы данные по занятости в США. Безработица в стране неожиданно выросла в ноябре по сравнению с сентябрем, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось чуть сильнее прогнозов. В октябре при этом показатель упал на 105 тысяч. По словам аналитиков, статистика подтверждает ожидания рынков относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС США. По данным CME Group, 76% аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75% на заседании в январе. При этом по итогам мартовского заседания больше половины опрошенных ждут понижения ставки - на 25 или 50 базисных пунктов. "Вчерашние данные по занятости в США за ноябрь скорее подтверждают ранее ожидаемую динамику ставок, чем являются новым катализатором", - цитирует агентство Блумберг главу отдела глобальных акций KBC Global Services Андрэя Габеллоне (Andrea Gabellone).
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
17:59 17.12.2025
 
Биржи США преимущественно снижаются в среду

Биржи США преимущественно снижаются на статданных по занятости

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются в среду, инвесторы продолжают оценивать статистику по занятости в стране, которая указывает на возможное направление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 17.49 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,3% - до 48 257,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,36% - до 23 044,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 6 792,76 пункта.
Во вторник были опубликованы данные по занятости в США. Безработица в стране неожиданно выросла в ноябре по сравнению с сентябрем, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось чуть сильнее прогнозов. В октябре при этом показатель упал на 105 тысяч.
По словам аналитиков, статистика подтверждает ожидания рынков относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС США. По данным CME Group, 76% аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75% на заседании в январе. При этом по итогам мартовского заседания больше половины опрошенных ждут понижения ставки - на 25 или 50 базисных пунктов.
"Вчерашние данные по занятости в США за ноябрь скорее подтверждают ранее ожидаемую динамику ставок, чем являются новым катализатором", - цитирует агентство Блумберг главу отдела глобальных акций KBC Global Services Андрэя Габеллоне (Andrea Gabellone).
 
РынокИндексыСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала